投資人權衡川普揚言撤換鮑爾言論　亞股多收高

美國總統川普聲稱他不打算撤換聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾，但不排除任何可能性，相關疑慮一度造成美股3大指數翻黑，但終場收紅。亞洲股市今天追隨美股漲勢多收高。

法新社報導，川普（Donald Trump）近來公布一系列新關稅威脅，包括致函數十個國家告知他們將面臨高達15%關稅稅率後，投資人在本週確認貿易前景時抱持審慎態度。

亞洲企業消息方面，加拿大公司AlimentationCouche-Tard（ACT）之前提議收購全球最大連鎖超商7-Eleven的日本母公司Seven & i，但今天宣布撤回規模近500億美元的收購提案，Seven & i股價應聲重挫，也為這個日本超商龍頭的經營權長期爭奪戰劃下句點。

華爾街股市3大指數昨天收盤齊揚，其中那斯達克指數再創收盤新高。美股盤中傳出，川普在他與國會議員的閉門會議中聲稱要撤換鮑爾（JeromePowell），使股市一度遭遇賣壓。他隨後否認打算這麼做，「我不排除任何可能性，但我想這非常不可能」。隨後，股市迅速翻紅。

川普過去數月常抨擊鮑爾不降息，甚至稱他是「笨蛋」、「蠢人」，引發市場擔憂聯準會的獨立性。如今，川普揚言撤換鮑爾的新聞一出，促使美國公債殖利率飆升。

聯準會議題引發關注之際，投資者已陸續消化川普近幾週採取的一連串貿易戰手段，包括他揚言說，若巴西、墨西哥及歐洲聯盟（EU）未能在8月1日前與美國達成協議，美國將會祭出高額關稅。

綜觀亞洲股市，東京、上海、台北、首爾、雪梨和威靈頓股市均收高，香港和馬尼拉股市則收低。