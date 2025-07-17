快訊

關稅矛頭指向日本？川普38年前專訪遭挖出 曾怒控「掠奪美國財富」

準颱風薇帕預估周末來襲 賴清德第七講不去花蓮了

投資人權衡川普揚言撤換鮑爾言論　亞股多收高

中央社／ 香港17日綜合外電報導
川普總統（後）、聯準會主席鮑爾（前）。 (路透)
川普總統（後）、聯準會主席鮑爾（前）。 (路透)

美國總統川普聲稱他不打算撤換聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾，但不排除任何可能性，相關疑慮一度造成美股3大指數翻黑，但終場收紅。亞洲股市今天追隨美股漲勢多收高。

法新社報導，川普（Donald Trump）近來公布一系列新關稅威脅，包括致函數十個國家告知他們將面臨高達15%關稅稅率後，投資人在本週確認貿易前景時抱持審慎態度。

亞洲企業消息方面，加拿大公司AlimentationCouche-Tard（ACT）之前提議收購全球最大連鎖超商7-Eleven的日本母公司Seven & i，但今天宣布撤回規模近500億美元的收購提案，Seven & i股價應聲重挫，也為這個日本超商龍頭的經營權長期爭奪戰劃下句點。

華爾街股市3大指數昨天收盤齊揚，其中那斯達克指數再創收盤新高。美股盤中傳出，川普在他與國會議員的閉門會議中聲稱要撤換鮑爾（JeromePowell），使股市一度遭遇賣壓。他隨後否認打算這麼做，「我不排除任何可能性，但我想這非常不可能」。隨後，股市迅速翻紅。

川普過去數月常抨擊鮑爾不降息，甚至稱他是「笨蛋」、「蠢人」，引發市場擔憂聯準會的獨立性。如今，川普揚言撤換鮑爾的新聞一出，促使美國公債殖利率飆升。

聯準會議題引發關注之際，投資者已陸續消化川普近幾週採取的一連串貿易戰手段，包括他揚言說，若巴西、墨西哥及歐洲聯盟（EU）未能在8月1日前與美國達成協議，美國將會祭出高額關稅。

綜觀亞洲股市，東京、上海、台北、首爾、雪梨和威靈頓股市均收高，香港和馬尼拉股市則收低。

鮑爾 聯準會 美股 美國 稅率 指數 投資人 川普 公債殖利率 Fed

延伸閱讀

關稅矛頭指向日本？川普38年前專訪遭挖出 曾怒控「掠奪美國財富」

川普右手再現神秘瘀青！白宮急曝原因 醫搖頭不買單「從沒遇過」

日職／沒起色！前塞揚強投鮑爾先發5連敗 並列央聯敗投榜第2

川普為降息想換掉鮑爾？專家推測「試水溫」：關稅成本已開始慢慢轉嫁

相關新聞

三星李在鎔獲最高法院「無罪定讞」 為長期法律糾紛畫下句點

南韓最高法院今天（17日）維持對三星電子會長李在鎔的無罪判決，維持首爾高等法院先前對他在2015年一樁80億美元併購案中...

美三銀行犀利 財報季好采頭 小摩第2季獲利150億美元 優於華爾街預期

摩根大通（小摩）、花旗集團及富國銀行15日發布的上季財報都優於預期，成為美股財報季的好彩頭。小摩第2季獲利降至150億美...

投資人權衡川普揚言撤換鮑爾言論　亞股多收高

美國總統川普聲稱他不打算撤換聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾，但不排除任何可能性，相關疑慮一度造成美股3大指數翻黑，但終...

川普砲轟Fed鮑爾火力升高！推升通膨預期 投資機構緊張

美國總統川普加強對聯準會（Fed）主席鮑爾的攻擊火力，已震撼金融市場，包括美元貶值、美國公債殖利率上升，也提高了市場的預...

「黑天鵝」作者大敲警鐘！稱美國債務是脆弱來源 指比特幣將泡沫化

暢銷書「黑天鵝效應」的作家塔雷伯（Nassim Taleb）同意特斯拉執行長馬斯克的觀點，認為美國有很龐大的債務問題，他...

南韓資金瘋狂湧入陸港股！這幾檔投資標的最受股民青睞

據南韓預托結算院（KSD）最新數據顯示，截至7月15日，今年以來南韓投資者對港股、A股市累計交易額超過54億美元，僅次美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。