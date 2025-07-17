川普砲轟Fed鮑爾火力升高！推升通膨預期 投資機構緊張

美國總統川普加強對聯準會（Fed）主席鮑爾的攻擊火力，已震撼金融市場，包括美元貶值、美國公債殖利率上升，也提高了市場的預膨預期。投資機構對Fed的獨立性與長期抗通膨的能力，益發擔憂。

在媒體16日報導川普詢問11位國會議員是否應罷黜鮑爾後，美元指數立即重貶1.2%，之後因為川普澄清他「高度不大可能」近期開革川普，使美元指數的貶幅縮小，但這起風波凸顯川普密集砲轟鮑爾，正在影響金融市場。

雙線資本基金經理人坎貝爾表示，「即使（川普）之後退縮，川普罷黜鮑爾的機率已經升高，看市場動態就能了解」。摩根大通首席美國經濟學者費洛利也指出，「立即性危機可能已經過去，但我們懷疑此事還沒完全結束」。

川普與盟友從兩條戰線攻擊鮑爾。首先是川普要求Fed降低利率3個百分點，而Fed從川普就任以來一直按兵不動。

其次，川普政府資深官員宣稱，Fed華府總部成本25億美元的翻修工程支出混亂。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯認為，川普政府以Fed總部翻修支出攻擊鮑爾，既是要尋找逼迫川普下台的法律根據，也是要削弱公眾對鮑爾的信任。

美國企業研究所（AEI）專家拉克曼表示，「攻擊央行獨立性，或把某些可能會操弄利率的人士塞進央行，我看來就和土耳其一樣」。土耳其總統厄多安曾一再罷黜拒絕降息的央行首長。

投資機構普遍預期，鮑爾的主席職務將能做到明年5月任期屆滿，但川普攻勢不斷，已使市場猜測川普是否將提名一位更願意降息的下任Fed主席。

分析家憂慮川普壓迫Fed降息，可能拉高長期通膨預期。在川普詢問議員應否開革鮑爾的消息傳出後，反映市場通膨預期指標的均衡通膨率16日攀升到數月來高點。

川普此舉對長期均衡通膨率影響尤其明顯，10年期均衡通膨率由2.1%上升到2.4%，顯示市場擔憂Fed由一位太聽話的人出任主席，使難以在未來幾年間抑制通膨。

Citedal證券美國通膨主管艾伯瑞克表示，「長期均衡通膨率上升，部分與市場認為未來Fed將更偏鴿派有關」。RBC BlueBay資產管理公司固定收益投資長陶丁表示，擔憂Fed的獨立性，正在推升均衡通膨率。

美國30年期公債殖利率本周升破5%，與短期公債殖利率的差距接近2022年初以來高點。