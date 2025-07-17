「黑天鵝」作者大敲警鐘！稱美國債務是脆弱來源 指比特幣將泡沫化

暢銷書「黑天鵝效應」的作家塔雷伯（Nassim Taleb）同意特斯拉執行長馬斯克的觀點，認為美國有很龐大的債務問題，他並認為目前不斷創下新高的比特幣，有天將會變得一文不值。

塔雷伯在接受Business Insider專訪時表示，美國的聯邦債務是當前存在的許多風險之一，其金額過去25年暴增逾兩倍至約37兆美元，並預計未來十年將再因為川普的「大而美法案」增加至少3兆美元。

據國會預算處，美國2024年度支付的債務利息高達8,810億美元，超過其花在聯邦醫療保險（Medicare）的8,650億美元，和國防支出的8,500億美元。

塔雷伯理解馬斯克為何會在因為大而美法案和川普鬧翻後另組「美國黨」，他說：「我們有非常難以背負的債務。馬斯克對兩黨制的失望很合理。」

對美國債務以及川普關稅等因素的擔憂，已導致美元兌一籃子全球貨幣的匯率今年來重貶約10%。

塔雷伯說，當美國因俄羅斯攻打烏克蘭而說要凍結與俄國政府相關資產時，美元就「不再是準備貨幣」。許多人會對他們認為越權的事情感到難受，這促使許多央行將美元換成了黃金，並形成廣泛的去美元化趨勢。

塔雷伯並表示，川普正因為進口關稅而使美國貿易夥伴「引起反感」。他說，他「原則上不反對關稅」，但川普用關稅來達成協議「非常沒有條理，而且也嚇壞其他國家」。

塔雷伯說，美元和美國的信任惡化「不是好事，因為我們需要借錢，而且我們不想有債務危機」。他指出，利息成本的高漲，使債務成為了「脆弱來源」。

此外，塔雷伯也談到近來持續創高的比特幣。身為比特幣的長年批評者，塔雷伯在專訪中引用17世紀荷蘭的「鬱金香泡沫」，將比特幣稱為「電子鬱金香」。

他再次重申比特幣「不能當作貨幣」，因為穩定性是做為一個可靠交易媒介的核心，但比特幣的波動性高，且狂熱者會希望其價格不斷上漲。