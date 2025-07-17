南韓資金瘋狂湧入陸港股！這幾檔投資標的最受股民青睞

據南韓預托結算院（KSD）最新數據顯示，截至7月15日，今年以來南韓投資者對港股、A股市累計交易額超過54億美元，僅次美國市場，成為南韓股民第二大海外投資目的地。

從資金流向看，南韓資金重點聚焦港股。今年截至7月15日，小米集團買入金價約1.7億美元，比亞迪及寧德時代分別吸金9,310萬美元及6,089萬美元，泡泡瑪特淨買入額也有逾3,494萬美元。A股方面，投資者捧華夏中證機器人ETF，成為重點增持股份。

中國財富網引述市場分析人士認為，與歐美資管機構偏好大型權重股或績優股不同，南韓資金明顯偏好科技成長與新興產業公司，同時資金交易風格與港股本身的輪動節奏更加貼近。

中國財富網分析，南韓資金加速布局港股市場，背後既有大陸市場表現的推動，也受到南韓國內市場走勢的影響。一方面，2025年以來港股走勢亮眼，截至7月16日，恆生指數累計上漲約22%，成為全球表現最活躍的主要股指之一；另一方面，南韓股市今年前5個月整體表現偏弱，5月後才迎來明顯反彈。在全球資本面臨關稅政策不確定性的背景下，大陸資產成為南韓資金海外配置的重點方向之一。

香港財政司長陳茂波日前赴南韓訪問後表示，自去年九月以來，香港金融市場的強勁表現，以及新股集資活動蓬勃，吸引了南韓金融界的注意。出於看好香港證券市場的前景以及分散資產配置風險的需要，也出於看好整個大中華地區的創科發展和商業化潛力，他們對投資香港及大陸市場興趣濃厚。

他提到，舉例來說，今年首五個月，在港的韓資持牌機構的證券交易總額已超過1.5兆港元，是去年全年的2.8倍；南韓的投行也是多支在港上市新股的基石投資者。

每日經濟新聞此前也指出，南韓資金從2月開始明顯加大買入力度。KSD及多家券商披露的最新數據，2025年2月，南韓投資者對A股和港股的投資規模顯著增長，交易額月增近200%，達到7.82億美元，創2022年8月以來新高。