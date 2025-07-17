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風電目標「不切實際」 荷蘭將裝置容量規劃下砍四成

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
荷蘭政府16日將風力發電建設目標大幅下修。路透
荷蘭政府16日將風力發電建設目標大幅下修。路透

受成本上揚、產業電力需求不如預期衝擊，荷蘭政府16日將未來15年的離岸風電建設目標大幅縮減40%。

當局表示，原先預計在2040年前，建設50百萬瓩（GW）風力發電裝置容量的目標，已顯得「不切實際」，將把新目標設定在30–40 GW，縮減幅度達四成左右。

荷蘭氣候部長赫曼在致國會信函中指出：「離岸風電的國際市場情勢正面臨嚴峻挑戰，除了成本上漲外，產業電氣化的速度也慢於預期，升高永續電力需求展望的不確定性。」

荷蘭風力發電協會NedZero對政府下修風電目標感到遺憾」，同時也指出，要啟動電氣化進程仍有許多工作要做。

不過，NedZero董事長佛斯也聲明說，新的目標「仍極具挑戰性，我們整個產業將全力投入」，「當務之急是進一步擴大再生能源需求。我們必須停止使用石油與天然氣…下修目標只會削弱全體供應鏈的信心」。

該協會也呼籲政府制定穩定且可預測的政策，強調這對吸引民間投資至關緊要。

電力需求 荷蘭 永續 再生能源 供應鏈

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