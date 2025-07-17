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特斯拉餐廳開幕在即？馬斯克讚超酷 兼具充電站、露天電影院

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
特斯拉跨界開餐廳。路透
特斯拉跨界開餐廳。路透

特斯拉準備跨界在美國加州開餐廳，新據點不只能用餐，還兼具超級充電站與露天汽車電影院，執行長馬斯克試菜之後，稱讚這是洛杉磯最酷的地方之一。

馬斯克在X發文表示：「剛到復古未來風的特斯拉餐廳用餐，工作團隊表現極佳，這是洛杉磯最酷的地方之一」。

貼文一出引發討論，網友紛紛詢問菜色如何、何時開幕等。馬斯克並未透露營運日期，但這個消息顯示，或許即將對外開放。從曝光照片看來，餐廳將全年無休、24小時營業。

馬斯克2018年就計畫開設餐廳，當時他說，裝潢會採1950年代搖滾風、服務生穿溜冰鞋，並有露天電影院，播放經典名片。

店面於2023年9月動工，位於聖塔莫尼卡大道，外頭有數十個超級充電站，並有兩個露天電影院大螢幕。餐廳內有特斯拉Optimus機器人 ，可能會出動機器人執行某些任務。建築為兩層樓高，二樓為露天用餐區。

馬斯克 餐廳 露營 電影院 特斯拉 充電站

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