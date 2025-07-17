大陸鋼廠迴避高關稅 「半成品」新戰術曝光

路透報導，中國大陸鋼鐵製造商為了迴避印尼、土耳其等地課徵的關稅，正採取新戰術：大舉出口通常關稅稅率低的鋼坯。

大陸鋼品出口破紀錄，已招致全球保護主義反彈，自去年元月迄今已遭世界各國總計38項反傾銷調查。就連頂尖貿易夥伴越南和南韓也已對大陸鋼品課徵關稅，理由是大陸廉價鋼品氾濫傷害國內鋼廠。

大陸出口商於是轉向鋼坯，因為通常面臨較少關稅。海關資料顯示，今年1月至5月間，大陸鋼坯出口量達到472萬公噸，比去年多三倍，且占同時期鋼品總出口將近10%。

鋼坯是半成品，經加工後製成營建業和製造業所用的鋼材。

根據海關資料統計，鋼坯的五大出口市場是：印尼、菲律賓、沙烏地阿拉伯、義大利和土耳其。印尼、土耳其和沙國對某些鋼成品課徵關稅，但鋼坯不在其列。其他鋼成品出口市場，包括南韓和越南，也未對鋼坯徵收關稅。

我的鋼鐵網（Mysteel）在上周發布的研究報告指出，鋼坯因面臨的貿易障礙比鋼成品少，所以出口快速成長。一部分需求來自轉運，尤其東南亞國家進口大陸鋼坯後，再轉出口至歐洲和美國。

大陸鋼廠擴大外銷鋼坯，正破壞各國為抵禦大陸低價鋼材進口而築起的貿易壁壘，同時也引起北京對低附加價值出口暴增的關切。Mysteel和富寶的資料顯示，鋼坯附加價值較鋼成品低人民幣400元（56美元）至500元。