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分析師：安謀股價上攻空間大 投入ASIC市場獲利可倍翻

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
法國巴黎銀行（BNP Paribas）16日調高安謀股票投資評級至優於大盤。 路透
法國巴黎銀行（BNP Paribas）16日調高安謀股票投資評級至優於大盤。 路透

法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師團隊看好晶片設計商安謀（Arm）營運前景，認為公司目前的股價還沒有完全反映安謀邁向進軍自研晶片的商機。

一些分析師認為，安謀很快就能興起成為自研人工智慧（AI）晶片這塊市場的重要競爭者，所以股價具有相當的想像空間。

法巴分析師團隊在周三（16日）發出的最新報告中，上修對安謀的投資評級，由中立提升到優於大盤，並將目標價大幅調高近一倍，由110美元一口氣拉到210美元。安謀股價周三收漲4.62%，報153.9美元；盤後轉為微跌0.11%。

各大科技公司現在持續在AI競賽投入巨額資本支出，分析師放眼安謀將自然進化，成為「特定應用積體電路」（ASIC）的廠商，雖然到目前為止，安謀的領導階層還沒有就ASIC策略做出正式宣示。媒體請求評論法巴這篇最新報告的，安謀也未立即回應。

安謀目前的核心事業是晶片設計授權，自己不賣晶片。法巴分析師說，把握住ASIC商機的話，搶到相關市場的7%市占的話，安謀稅息前獲利就有望增加一倍。

法巴估計ASIC市場規模到2030年能成長到2,000億美元，基於這個預估值，安謀的ASIC事業，可在2030跨2031年的公司會計年度，帶進80億到150億美元營收。

安謀股價今年至今大漲約16%，法巴相信價格仍有顯著上漲空間，因為還沒反映公司的ASIC潛力。

今年2月金融時報曾報導安謀計劃今年推出新晶片，臉書母公司Meta Platforms會是首位買家。

法巴指出，安謀轉向推出ASIC晶片，會令自己成為公司客戶的競爭者，但盤算風險和報酬後，會是划算的。因為自研晶片能夠讓安謀掌握到更多AI半導體產業價值鏈。

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