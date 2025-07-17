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推深海探勘！日造全新母船 助開採海底稀土

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本經濟新聞」報導，日本政府為了推動深海探勘，將打造新的調查母船，並搭載多台探測器，以有效推動調查包含稀土在內的海洋資源，規劃在2026年度預算案編列相關費用。

日本經濟新聞16日披露，這艘新母船將配備數台探測器，能縮短必要的航海天數，其中包含自主式水下無人載具（AUV）、水下遙控無人載具（ROV），以及有人潛水調查船「深海6500號」（Shinkai 6500）。

深海探勘作業將調查生產電動車零組件不可或缺的稀土等礦物，以及生物與海底地形等資訊，希望有助於開發海底資源與發現未知生物，還有預測海溝型地震。

新打造的母船將設置女性研究員專屬空間，同時大幅減少原本由潛水人員實施的作業，進一步削減研究的人力與成本。日本政府相關人士透露，母船設計預估耗時1至2年，建造則需3至4年。

日本官方目前採用的深海潛水調查船支援母船「橫須賀號」船齡已達35年，船體老化，加上僅能搭載一台探測器，並面臨零件庫存耗盡等問題，因此建造新調查母船的必要性日益增加。

若「橫須賀號」無法繼續運航，配備在「橫須賀號」的「深海6500號」等探測器也無法投入調查。一旦建造新母船出現延誤，可能使日本海洋研究出現空窗期。

根據東京大學的研究，日本最東邊的離島南鳥島附近深海蘊藏超過1600萬噸稀土。日本政府的目標是在2028年度以後建立稀土開採系統。

稀土過去多次被當作外交籌碼。中國掌握全球7成稀土產量，曾經為了反制美國關稅措施而限制出口。日本與美國協商關稅期間，合作確保稀土也成為談判議題之一。

電動 載具 稀土 東京大學 日本經濟

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