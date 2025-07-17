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調查：美企在中國新投資降至新低

中央社／ 台北17日電

美中貿易全國委員會16日公布的報告顯示，在中國的美國企業今年新投資計畫創下歷史新低。報告調查時間為今年3至5月美中爆發關稅及非關稅衝突期間，包含130家在中國投資的美國企業。

美中政府高層在日內瓦和倫敦舉行會談後，雙邊達成貿易協議框架，同意取消高關稅和部分出口限制，但由於尚未達成更持久的貿易協議，不確定性依然存在。

綜合德國之聲中文網等外媒今天的消息，美中貿易全國委員會（USCBC）會長譚森（Sean Stein）表示，「現在在中國的企業盈利能力比幾年前有所下降，但聲譽、監管和政治等風險卻持續增加」。

報告說，雖有82%的美國企業去年盈利，但只有不到一半的企業表示對在中國投資的未來感到樂觀，反映出對關稅、通貨緊縮以及政策不確定性的擔憂。

美中貿易全國委員會商業諮詢部門主管蘇利文（Kyle Sullivan）說，超過一半接受調查的企業今年完全沒有在中國的新投資計畫，這是先前調查中從未觀察到的新發展。

此外，27%的受訪企業有計畫將業務遷出中國，不僅高於去年的19%，也創下有紀錄以來的新高。

不過，幾乎所有受訪的美國企業都表示，若失去在中國的業務，公司將無法在全球市場中保持競爭力。

中國經濟疲軟也是美國企業面臨的挑戰。這項調查結果顯示，中國國內需求疲軟、本土產業產能過剩正在損害美企的獲利能力。中國的產能過剩問題以往主要影響鋼鐵等工業部門，如今蔓延至更廣泛的經濟領域，包括醫療保健和消費品。

81%受訪企業表示，產能過剩危機導致所在產業價格下跌，利潤率也縮水。報告稱，「隨著投資與生產在中國經濟增長中扮演越來越重要的角色，對產能過剩的擔憂也日益加劇」。

值得注意的是，包括智慧財產權、市場准入等問題今年則未入列美企的前5大擔心項目。譚森說，「這不是因為中國的情況出現了戲劇性改善，而是來自美國的新挑戰現在同樣成為企業面對的重大挑戰」。

報導稱，美國總統川普目前更傾向與北京達成貿易協議，並追求快速、可宣傳的勝利，而非從根本解決貿易不平衡的結構性問題。

一名知情人士透露，川普政府正準備延長原訂於8月12日到期的美中關稅休戰期，再往後延3個月。此前，美國財長貝森特（Scott Bessent）受訪時也曾說，這個期限具有彈性。

美國 美中

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