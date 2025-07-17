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若執政聯盟參院選舉慘敗 有策略師認為日圓恐貶至155

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
有外匯策略師認為，若執政聯盟多數席次大幅流失，日圓兌美元匯價可能貶至155。路透
有外匯策略師認為，若執政聯盟多數席次大幅流失，日圓兌美元匯價可能貶至155。路透

外匯策略師普遍認為，若日本首相石破茂領導的執政聯盟在20日舉行的參議院選舉中失去多數席次，日圓恐怕進一步走弱。

多家日本媒體民調顯示，自民黨主導的執政聯盟席次恐怕難以過半。不過無論選舉結果如何，市場普遍預期政府將繼續擴大財政支出。為爭取選票，自民黨提出現金發放方案，反對黨則主張大幅調降消費稅，雙方都不惜砸錢搶民心。

財政疑慮已讓日本公債殖利率升至多年來高位，而選舉變數也持續拖累日圓，本周跌至4月以來最低。另一項訊號則是，本周短天期選擇權近一年來首見對日圓翻空。

SBI Liquidity Market市場研究部總經理上田真理人說：「照理說，殖利率上升時日圓應該會走強，但這次屬於不健康的升息情境，很可能出現日本股市、公債和日圓三殺的局面。」

他補充，日本財政擴張已無法避免，無論選舉結果如何都是如此。

日圓周四兌美元貶值0.3%，來到148.38。

上田表示，若執政聯盟真的失去多數席次，日圓兌美元匯價可能會貶到152。他說：「如果接下來有更多民調顯示自民黨選情更慘，美元兌日圓甚至可能在開票前就突破150大關。」

瑞穗證券東京首席外匯策略師大森翔央輝表示，若執政聯盟多數席次大幅流失，日圓兌美元匯價可能貶至155，將是2月以來未見的水準。

他說：「隨著財政支出擴大，市場對日圓及其利率的信心恐怕會動搖。」

除了選舉變數之外，外國央行今年第1季罕見將儲備資產從日圓轉向瑞士法郎，更加凸顯市場對日圓避險吸引力下降的疑慮。反映本長期貿易赤字和經濟成長疲弱，使日圓避險地位備受挑戰。

不過，也有分析師認為，如果自民黨選舉結果優於預期，對日圓將是利多。大森指出，若執政聯盟守住多數席次，日圓兌美元匯價可望升至144附近。

但最終，日圓走勢可能還是會受美日貿易談判進展影響較大，隨著8月1日關稅大限逼近，而談判進展有限，市場觀望氣氛也會凝重。

自民黨 日本 日圓

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