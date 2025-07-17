快訊

雖已認罪行賄柯文哲 京華城法務經理：不清楚為何捐30萬

蘋果iPhone 17全系列顏色「最終版」曝光！5新色爭豔超期待

台灣會被川普賣掉？台資深外交官：勿低估川普能耐

一年狂漲1倍 超稀有金屬「釕」靠AI熱潮 漲幅傲視黃金白銀

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
超稀有金屬釕過去一年價格翻漲近一倍。圖／取自網路
超稀有金屬釕過去一年價格翻漲近一倍。圖／取自網路

隨著AI蓬勃發展，「釕」（Ruthenium）這種一般人可能從未聽過的超稀有金屬，今年成為價格表現最佳的原物料之一。

根據貴金屬提煉業者Johnson Matthey的資料，釕這種銀灰色金屬的價格在過去一年來翻漲幾乎一倍，達到每英兩800美元，讓黃金和銀等其他貴金屬的漲勢相形失色。釕的價格不僅追平2021年的高點，也接近18年前創下的870美元歷史高價。

釕屬於白金族群金屬，硬度極高，在電子、能源儲存和化工製造領域有重要應用。不過根據重要礦物顧問公司SFA（Oxford）指出，釕近期的漲勢主要歸功於AI革命，尤其是在硬碟技術上的應用。

分析師卡勒（Sandeep Kaler）表示：「隨著AI向前發展，數據儲存需求增加，需要一種依然便宜、具成本效益、而且能儲存大量資料的技術。」她說，目前要依靠其他元素的技術成本仍過高，因此在找出更便宜替代品之前，釕的需求預期還會繼續增加。

然而，釕也是非常難以取得。這種金屬多為白金的副產品，去年全年供應量僅約30噸，而且由於價格多年來低迷導致投資不足，未來供應可能進一步下滑。卡勒指出，市場很可能在明年出現供不應求的情況。

不過，釕的用量很小。舉例來說，在硬碟中，只要有比1奈米更薄、含有釕的鍍膜，就能提高資料儲存密度。

根據彭博行業研究引述IDC的數據，雲端運算的成長將帶動硬碟銷售在今年增加16%，進而推升釕的用量。

黃金 族群 分析師

延伸閱讀

寶格麗Divas' Dream善行美學再進化 繽紛單邊耳環、黃K金新作混搭必備

星展看淡美元、看好黃金 日圓明年底目標價130

NBA／尼克不敵塞爾蒂克吞連敗 馬場雄大替補進球成亮點

宜蘭蘇澳鎮消費月月抽獎送黃金 抽中5錢大獎幸運兒是他

相關新聞

三星李在鎔獲最高法院「無罪定讞」 為長期法律糾紛畫下句點

南韓最高法院今天（17日）維持對三星電子會長李在鎔的無罪判決，維持首爾高等法院先前對他在2015年一樁80億美元併購案中...

美三銀行犀利 財報季好采頭 小摩第2季獲利150億美元 優於華爾街預期

摩根大通（小摩）、花旗集團及富國銀行15日發布的上季財報都優於預期，成為美股財報季的好彩頭。小摩第2季獲利降至150億美...

一年狂漲1倍 超稀有金屬「釕」靠AI熱潮 漲幅傲視黃金白銀

隨著AI蓬勃發展，「釕」（Ruthenium）這種一般人可能從未聽過的超稀有金屬，今年成為價格表現最佳的原物料之一。

馬爾地夫債務償還壓力飆 專家示警若未解恐破產

媒體報導，馬爾地夫正面臨日益嚴重的債務危機，外匯存底減少、債務償還壓力加劇，對國家經濟穩定構成衝擊。專家示警，若不儘速進...

川普敢開除聯準會主席？專家示警2國教訓 曝光超慘下場

美國智庫外交關係委員會資深研究員派特森（Rebecca Patterson）15日在紐約時報撰文，示警美國總統川普將央行...

日本小7不會變OK便利 加拿大企業放棄收購7-Eleven母公司

加拿大零售連鎖企業Alimentation Couche‑Tard宣布，放棄收購7-Eleven便利商店母公司7&I控股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。