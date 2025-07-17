一年狂漲1倍 超稀有金屬「釕」靠AI熱潮 漲幅傲視黃金白銀

隨著AI蓬勃發展，「釕」（Ruthenium）這種一般人可能從未聽過的超稀有金屬，今年成為價格表現最佳的原物料之一。

根據貴金屬提煉業者Johnson Matthey的資料，釕這種銀灰色金屬的價格在過去一年來翻漲幾乎一倍，達到每英兩800美元，讓黃金和銀等其他貴金屬的漲勢相形失色。釕的價格不僅追平2021年的高點，也接近18年前創下的870美元歷史高價。

釕屬於白金族群金屬，硬度極高，在電子、能源儲存和化工製造領域有重要應用。不過根據重要礦物顧問公司SFA（Oxford）指出，釕近期的漲勢主要歸功於AI革命，尤其是在硬碟技術上的應用。

分析師卡勒（Sandeep Kaler）表示：「隨著AI向前發展，數據儲存需求增加，需要一種依然便宜、具成本效益、而且能儲存大量資料的技術。」她說，目前要依靠其他元素的技術成本仍過高，因此在找出更便宜替代品之前，釕的需求預期還會繼續增加。

然而，釕也是非常難以取得。這種金屬多為白金的副產品，去年全年供應量僅約30噸，而且由於價格多年來低迷導致投資不足，未來供應可能進一步下滑。卡勒指出，市場很可能在明年出現供不應求的情況。

不過，釕的用量很小。舉例來說，在硬碟中，只要有比1奈米更薄、含有釕的鍍膜，就能提高資料儲存密度。

根據彭博行業研究引述IDC的數據，雲端運算的成長將帶動硬碟銷售在今年增加16%，進而推升釕的用量。