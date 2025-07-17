川普敢開除聯準會主席？專家示警2國教訓 曝光超慘下場

美國智庫外交關係委員會資深研究員派特森（Rebecca Patterson）15日在紐約時報撰文，示警美國總統川普將央行作為政治工具的風險巨大，可能導致長期利率上升、美元貶值並推升通膨。派特森進一步援引國際案例指出，土耳其總統厄多安修法干預央行政策，最終導致通膨飆至35%，強調美國若步上其後塵，後果不容小覷。

美國總統川普近月一再批評聯準會（Fed）主席鮑爾的貨幣政策，對於聯準會降息動作太慢表達不滿。外媒16日傳出，川普即將撤換鮑爾，導致美股盤中一度下跌，但三大指數在尾盤時段拉升，最終以小漲作收。後續川普也澄清，目前極不可能撤換鮑爾，但不排除這個可能性。

派特森是經濟學家，曾在摩根大通及橋水基金擔任高階職位，她15日發表在紐時的文章標題是「如果你喜歡35%的通貨膨脹，那就開除聯準會主席吧」。文中指出，匈牙利和土耳其領袖在面臨預算赤字、通膨壓力與提振成長等政治挑戰之際，選擇破壞既有制度並修法，確保央行配合國家政策，手段通常包括降息、刺激經濟方案等。

匈牙利在1991年確立央行獨立性，但該國政府過去15年多次干預貨幣決策，包括2011年修憲削弱央行自主性，導致信評降至垃圾級、借貸成本上升、匈牙利幣福林重貶。而匈牙利政府干預至今仍持續，總理奧班領導的執政黨今年再推法案，擬擴增央行決策席次並由總理任命副總裁，加強掌控貨幣政策。

派特森直言，結果也不出所料，匈牙利自2011年以來，福林對歐元持續貶值，幅度高於區域其他國家，如波蘭與捷克。貨幣走貶推升匈牙利通膨，其平均通膨率高於鄰國。尤其俄烏戰爭後，匈牙利通膨進一步惡化，迫使央行大幅升息，導致2023年陷入衰退，2024年GDP成長僅0.6%。

土耳其的央行政治化程度更極端，對金融市場衝擊更劇烈。

土耳其通膨率在2018年已經超過15%，當時厄多安頒布政令，掌控央行人事並取消任職門檻，導致信評遭下調。不到一年，他解雇主張升息的總裁，換人上陣，後續數年持續干預人事。但是，降息並未帶來預期成效，反而引爆匯率與通膨危機：里拉自2018年以來兌美元重貶88%、2022年通膨一度衝破85%，如今通膨仍高達35%，央行利率升至46%，10年期公債殖利率逼近30%。唯一受惠的是觀光業，得以因匯率崩跌吸引外國旅客。

儘管有匈牙利和土耳其等前車之鑑，為何川普仍執意走上相似道路？

派特森指出，原因之一是因應赤字升高帶來的財政壓力。川普日前簽署又大又美法案後，赤字預料擴大，美國國債利息支出已超越國防預算，未來十年恐達1.8兆美元，超過聯邦醫療保險支出。白宮也希望透過降息與美元貶值促進出口，並提振股市與房市。

派特森談到，真正能保證降息的條件，只有通膨趨緩或勞動市場走弱。聯準會偏好的通膨指標仍在3%，高於2%目標，即使啟動降息，也不代表長期利率會同步下降。

如果聯準會繼續朝「失去獨立性」的方向前進，恐怕引發跨國憂慮。可以想見，川普可能將聯準會的「貨幣互換機制」，也就是央行與他國央行在金融緊張時互通美元流動性，當成類似關稅的談判工具。

近幾十年來，無論是共和黨或民主黨總統，都公開支持央行獨立性，因為這關係到金融責任與法治原則。他們也深知，即便聯準會偶有錯誤，若能超然於政治運作，其公信力才得以維持。倘若美國喪失這份穩定性與可預測性，美國經濟與金融市場的優勢也將不復存在。