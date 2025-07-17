馬爾地夫債務償還壓力飆 專家示警若未解恐破產

媒體報導，馬爾地夫正面臨日益嚴重的債務危機，外匯存底減少、債務償還壓力加劇，對國家經濟穩定構成衝擊。專家示警，若不儘速進行經濟改革並獲得外部資金援助，馬爾地夫恐將面臨破產。

斯里蘭卡衛報（Sri Lanka Guardian）曾報導，人權倡議者史戴庫（Dimitra Staikou）點出這場危機嚴重性，強調馬爾地夫的債務負擔大幅上升。該國總債務從2018年的30億美元，暴增至2024年3月的82億美元，預測到2029年將突破110億美元（約新台幣3250億元）。目前外債部分占34億美元，主要債權國為中國與印度。

馬爾地夫面臨迫在眉睫的債務償還時程，2025年需償還6億美元外債，2026年則高達10億美元。國際信用評等機構紛紛下調馬爾地夫的信用評等，惠譽（Fitch）在2024年6月至8月間三度降評，穆迪（Moody’s）則持續對該國的長期財務前景維持負面展望。

報導指出，中國與馬爾地夫自由貿易協定（FTA）生效，未能緩解馬爾地夫的經濟困境，反而進一步加劇危機。儘管雙邊貿易額約7億美元，但貿易極度失衡，中國占了97%，馬爾地夫出口僅不到3%。

以豪華度假勝地著稱於世的馬爾地夫，由於位處東西航運路線所經，近年來成為印度洋地緣政治熱點。

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）過去打著「印度出去」口號勝選，曾赴中國展開上任後首趟國是訪問，一反大多數馬爾地夫領導人選擇印度作為首趟出訪目的地的慣例。

然而，馬爾地夫對91%的中國進口商品取消關稅，讓中國受益甚多，卻未帶給馬爾地夫經濟利益，2025年前2個月自中國進口總額飆升至6500萬美元，相較2024年同期的4300萬美元大幅增加。

中國企業也插手馬爾地夫觀光產業，導致來自中國旅客的消費利益大多流回中國。

面對財政衝擊的擔憂，馬爾地夫政府尋求資金援助，但成效有限，並曾向波斯灣合作理事會（GCC）各會員國分別請求3億美元資助，大多未獲回應。

史戴庫表示，若缺乏重大國際介入或債務重整，馬爾地夫恐將步上斯里蘭卡的後塵，後者於2022年發生經濟危機；若不儘速進行經濟改革並獲得外部資金援助，馬爾地夫恐將面臨破產，引發經濟與社會衝擊。

法新社曾報導，馬爾地夫2025年經濟成長料達5%。然而國際貨幣基金（IMF）警告說，樂觀經濟預測藏著潛在困境，馬爾地夫「風險偏向下行」、「需要迫切且更強而有力的財政整合」。