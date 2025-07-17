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三星李在鎔獲最高法院「無罪定讞」 為長期法律糾紛畫下句點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子會長李在鎔。路透
三星電子會長李在鎔。路透

南韓最高法院今天（17日）維持對三星電子會長李在鎔的無罪判決，維持首爾高等法院先前對他在2015年一樁80億美元併購案中，涉及會計造假與操縱股價指控做出的無罪判決。

路透說，這項最高法院的判決，永久消除了李在鎔長期來面臨的法律糾紛。此時正值三星努力在全球先進AI晶片開發競賽中進行追趕。

判決結果裁定李在鎔與其他三星高層在涉及2015年三星物產與第一毛織合併案的19項罪名中全數無罪。這兩家公司是三星的子公司，檢方在此案中，指控這樁併購案是要鞏固李在鎔對三星集團的控制權。

南韓檢方在2023年尋求對李在鎔求處五年有期徒刑、罰款5億韓元（約36.2萬美元）。然而，首爾地方法院在2024年2月判決李在鎔無罪；一年後，首爾高等法院駁回檢方上訴，維持原審結果，宣告李在鎔無罪。此案自2020年以來持續至今。

三星律師對最高法院的判決表示「誠摯感謝」，並在聲明中表示，這項判決證實了這樁併購案是合法的。

判決公布後，三星電子股價變動不大，上漲1.7%。

儘管最高法院的判決結果早已獲預料，然而此時正值李在鎔的關鍵時刻。三星電子身為全球最大記憶體晶片與智慧手機製造商，正應付激烈競爭與在AI晶片領域的追趕壓力，而李在鎔面臨愈來愈多質疑聲音，懷疑他是否有能力領導公司。

近十年來，李在鎔持續面臨各項法律挑戰，其中包括這樁併購案。這一併購案為他在父親李健熙於2014年因心臟病發陷入昏迷後，順利接班鋪路。

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