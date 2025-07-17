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日本小7不會變OK便利 加拿大企業放棄收購7-Eleven母公司

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國紐約民眾在一家7-Eleven便利商店購物，攝於2024年3月。美聯社
美國紐約民眾在一家7-Eleven便利商店購物，攝於2024年3月。美聯社

加拿大零售連鎖企業Alimentation Couche‑Tard宣布，放棄收購7-Eleven便利商店母公司7&I控股（Seven & i），理由是談判過程中對方「缺乏建設性的參與」，令他們感到沮喪。

美聯社報導，7&I控股在2024年曾拒絕 Couche‑Tard的收購提案，但經營全球OK便利店（Circle K）的Couche‑Tard仍有意促成交易，繼續斡旋。

Couche‑Tard在一封16日署名、寄給7&I控股董事會的信中指出，他們今年曾提出每股2600日圓（約 17.50美元、新台幣519.8元）的現金收購方案，據稱較當時股價溢價47.6%。2024年提出的報價則為每股2200 日圓（約14.86美元、新台幣441.3元）現金。

這封信由創辦人布夏德（Alain Bouchard）等兩位高層簽署，同步寄給媒體。信中強烈不滿，在他們多次嘗試對話，7&I控股仍不積極回應。

信中寫道：「從2024年7月23日的會面以來，我們始終展現極大的耐心與尊重。你們卻展開了一場刻意混淆與拖延的行動，嚴重損害7&I控股及其股東的利益。我們認為，此舉加深我方對貴公司治理方式的憂慮。基於這種持續缺乏誠意的參與，我們決定撤回提案。」

Couche‑Tard進一步指出，7&I提供的文件缺乏關鍵資訊，高層主管多次缺席會議。即便召開會議，也流於「宣讀」聲明，缺乏真正坦率的討論。

7&I控股證實對方撤回報價，表示已「以誠信且建設性的態度」參與協商。聲明指出：「我們仍全力推動獨立創造價值的計畫，致力於發揮旗下各項業務的價值，包括我們的北美便利商店業務。我們的計畫具體且可執行。」

台幣 便利商店 主管 7-Eleven

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