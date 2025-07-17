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澳幣盤中急貶 投資人被這項數據嚇到 堅定押注澳洲降息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
澳洲6月失業率意外竄升至四年高點。數據出爐後，澳幣應聲急貶。路透
澳洲6月失業率意外竄升至四年高點。數據出爐後，澳幣應聲急貶。路透

澳洲6月失業率意外竄升至四年高點，因聘僱活動幾乎停滯，凸顯出就業市場正在走弱，並提高澳洲央行下個月降息的機率。數據出爐後，澳幣應聲急貶。

澳洲統計局17日公布，6月失業率升至4.3%，為2021年11月以來最高，且超過分析師預期的4.1%。就業人數增加2,000個，完全由兼職工作帶動，遠低於經濟學家預期的增加20,000個就業數。

澳幣匯率應聲走貶，盤中貶值0.77%，報1澳幣兌0.6478美元。對利率政策敏感的澳洲3年期公債殖利率下跌，而股市上漲。貨幣市場堅定押注澳洲央行有百分百機率將在8月降息，而且接下來還會有一次降息，而且第三度降息的機率超過50%。

澳洲央行上周將基準利率維持在3.85%不變，未如市場預期般降息。央行表示，希望等到進一步證據顯示通膨持續維持在2%-3%目標區間的中間值，尤其是在就業市場持續緊俏的情況下。

投資人將聚焦7月30日公布的最新一季消費者物價指數（CPI）報告。

同時間，澳洲消費者信心和支出減緩，經濟動能趨緩。在美國總統川普威脅8月1日實施新關稅措施之際，全球不確定性攀升。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）本周在中國大陸尋求加強兩國聯繫，盼藉此創造澳洲就業並刺激國內經濟。兩國15日在聯合聲明中表示，同意擴大雙邊貿易關係，加強氣候變遷議題和人民之間的聯繫。

澳洲 失業

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