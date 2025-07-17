聯準會褐皮書報告：美經濟活動增溫但展望趨悲觀

美國總統川普經濟策略開始出現進展之際，美國企業於6月和7月初通報聯邦準備理事會（Fed），在他們苦於因應貿易政策快速變化下，移民勞動力減少更增加他們的困境。

路透社報導，美國中央銀行聯準會最新的經濟概況顯示，最近幾週經濟活動增溫，但企業通報進口關稅升高對物價形成上漲壓力，未來經濟展望屬「中立至輕微悲觀」。

根據聯準會「褐皮書」（Beige Book）報告，「各產業聯絡人普遍預期，未來幾個月成本壓力仍居高不下，提升消費物價在夏季末尾開始加速上漲的可能性。」這份報告基於截至7月7日、聯準會轄下12個行政區聯準銀行針對商業和社區聯絡人進行調查、訪談和觀察所得。

明尼阿波利斯聯準銀行指出：「一家金屬製造商通報，目前業務量穩定，但『似乎有一個不祥的產量斷崖，預示著急劇下滑』。」

亞特蘭大聯準銀行表示：「若干企業在關稅實施前漲價…其他企業則稱他們等待貿易政策明朗後再調漲價格，貿易政策雖為利潤帶來壓力，但能將物價波動減到最低。幾位聯絡人表示仍在處理關稅前的庫存，因此將延後調整價格。」

聯準會指出，通報就業僅微幅增加，「在不確定性減少前，許多聯絡人預計將延後大量招聘和裁員的決定」。

移民執法和驅逐是美國總統川普政策架構的關鍵支柱，但似乎對多個行政區的企業造成損害。

聖路易聯準銀行報告：「一家建築公司通報，缺工導致建案進度減緩，一家園林綠化公司稱，他們無法滿足過半客戶的要求。」

紐約聯準銀行指出：「一些小型季節性公司據報缺乏可用的移民工人，因而決定不再重新開業。」

聯準會決策官員自去年12月以來維持政策利率在4.25%至4.50%區間不變，外界廣泛預期利率至少將按兵不動至9月，因為他們還在觀察貿易等政策轉變後的經濟發展狀況。

川普一直嚴厲抨擊聯準會主席鮑爾（JeromePowell）並要求聯準會立即降息。彭博（Bloomberg）今天稍早報導川普可能開除鮑爾，但川普稍後告訴記者他沒打算這麼做，儘管川普對鮑爾管理能力發出新一波批評，並拒絕完全排除將其解職的可能性。

幾位聯準會決策官員表示，他們會考慮最快於7月29至30日的會議降息，以防勞動市場進一步疲軟。

美國6月消費者物價漲幅為5個月以來最大，服裝、家居用品、玩具和體育用品等一些主要進口商品售價推動物價上漲。

達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）在內的聯準會官員預測，關稅對通膨影響在秋季將變得較為明朗；波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）等人則稱，關稅可能不會像人們所擔心那樣推升通膨。

為了弄清楚到底會發生什麼狀況，聯準會決策官員指出，他們特別關注諸如「褐皮書」所強調人們和企業的日常經歷。