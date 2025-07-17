收購案破局！日本小七股價重挫10% 加國便利店巨擘：沒談判誠意

日本小七營運商Seven & i 股價在今（17）日東京股市早盤一度重挫近10%，因為前一天稍晚，原本有意收購日本小七的加拿大同業Alimentation Couche-Tard宣布撤回這宗460億美元收購提案。Couche-Tard說，在將近一年的談判過程中，Seven & i 一直「缺乏善意的參與」。

Couche-Tard發出聲明表示，「與Seven & i 對外的說詞相反，他們未曾展現出任何誠意或建設性的溝通，無法推動收購案能有任何進展。」

Seven & i 對 Couche-Tard「單方面」終止談判並撤回收購要約，表示失望，並透過聲明指公司不認同Couche-Tard的諸多「不正確」說法。

Seven & i 去年曾拒絕Couche-Tard的收購提案。Couche-Tard最初在去年8月提出願以每股14.86美元收購日本小七，但Seven & i 認為出價「嚴重低估公司價值」。據報導，Couche-Tard後來在10月提高出價逾20%，將Seven & i 估值增加到6.77兆日圓（458億美元）。

Seven & i 股票在今日東京股市開盤前被暫停交易，當地時間上午10 點16分恢復交易，隨即一度重挫9.6%。

Ortus Advisors日本股票策略主管傑克森說：「日本的保護主義護城河對 Couche-Tard 而言，仍是難以跨越的障礙。」他表示，考慮到 Seven & i 是「日本最成功的全球企業之一」，並被視為「國家安全的核心企業」，這筆交易本來就「極不可能成功」。