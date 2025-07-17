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華爾街神準分析師羅布納預言 美股多頭可望延續到這一天

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
羅布納的預測所抓時點驚奇神準。/擷自彭博
羅布納的預測所抓時點驚奇神準。/擷自彭博

城堡證券（Citadel Securities）股票及衍生性商品策略主管羅布納（Scott Rubner）周三預測，美股多頭可望一路延續到美國勞工節（9月1日），接下來季節性因素可能讓秋季轉趨震盪。

羅布納指出，散戶逢低買盤持續湧現，加上機構投資人還有進一步加碼空間，以及企業實施庫藏股道，預料至少未來一個月都能撐住美股。這是他從高盛轉戰城堡證券後首次發表美股展望。

羅布納的預測屢次受到關注。去年6月標普500指數屢創新高時，他就準確預言美股將在夏末回檔。今年2月19日正當標普500上一波創新高時，羅布納也發出看空訊號，當時他指出，散戶和機構投資人的買盤動能已開始降溫。

羅布納這次在報告中寫道：「未來一個月我看好美股，主因企業基本面表現佳，加上資金動能偏多。」他也提醒投資人，8月下旬要把握隱含波動率偏低的時機，提前布局9月避險部位，以防範可能出現的總體經濟變數。

精準預測美股走勢的羅布納（Scott Rubner） Rubner的LinkedIn
精準預測美股走勢的羅布納（Scott Rubner） Rubner的LinkedIn

羅布納說：「我建議投資人在9月底前加強避險，屆時系統性投資人資金部位已經滿檔，市場動能也會趨緩。根據過去百年統計，9月2日通常是當月的高點。」

城堡證券數據顯示，過去14個交易日，散戶持續是現股的淨買方，創下去年12月以來最長連買紀錄。該公司數據也顯示，散戶買盤通常在夏季特別強勁，進入9月後才會明顯降溫。

另外，散戶在看多選擇權的資金流連續11周呈現淨買超，為2020年以來第六長的連買紀錄。

羅布納指出，目前追隨趨勢的系統性基金，隨著實現波動率下降，還有進一步加碼美股的空間，這對以波動率為買賣依據的資金來說也是買進訊號。另一類稱為大宗商品交易顧問（CTAs）的系統性基金，持股水位也還不算過高。

羅布納指出，部分機構投資人有「FOMU」（害怕績效大幅落後大盤）的壓力，只要企業財報表現不差、美股再度走高，這股追價動能就會浮現。

他表示，隨著財報公布前的庫藏股靜默期結束，本周起企業買盤也將重返市場。他寫道：「預估美國企業2025年將買回價值1兆美元的自家股票，繼續成為美股最大買方。歷年來，8月通常是企業買盤較強的月份。」>

美股 美國 投資人

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