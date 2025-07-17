如果川普真動手炒了鮑爾 接下來會怎樣？三大情境一次看

《Wolfe Research》的一份研究報告推演，美國總統川普若開除聯準會主席鮑爾可能引發的情境，警示「無論接下來後續如何發展，局勢都將一團混亂」。

Wolfe分析師Tobin Marcus與Chutong Zhu在報告中表示：「我們的預期與市場共識一致，這將對市場產生重大負面影響，會同時觸發股市拋售潮並推升長天期公債利率。」

報告預測，川普是否有權「因故」解除鮑爾職務，最終可能必須由最高法院裁定。該分析發布時機敏感，正值市場因鮑爾去留問題一度風聲鶴唳、隨後風向急轉。

根據美媒報導，一名白宮高層官員周三稍早透露，川普前一晚告訴多位共和黨籍的國會議員，他可能很快就會開除鮑爾。但川普當天在白宮橢圓形辦公室接受記者提問時公開否認稱：「我們沒有這個打算……我不排除任何可能，但除非他因舞弊必須離職，否則可能性極低。」

不過，川普曾有公開力挺官員後不久便開除對方的前例。

曾任美國財政部副部長的Evercore創辦人奧特曼（Roger Altman）說，川普政策當中有「很多糟糕的點子」，而試圖開除聯準會主席恐怕是最糟之一，甚至不確定能否辦得到。

他指出，擁有獨立央行的國家，如美國，與央行受政治操控、由元首主導貨幣政策的國家，如土耳其和阿根廷，在經濟走勢上有「明顯差異」。土耳其和阿根廷近年均出現兩位數通膨。

奧特曼認為，如果川普要求鮑爾辭職，鮑爾不會接受，所以「此事最終會由司法解決」。

三種劇本

Wolfe分析師也抱持相同看法。他們指出，如果川普真的開除鮑爾、而非僅施壓其辭職，鮑爾勢必提告。首先的關鍵問題便是，訴訟進行期間，鮑爾是否仍能實質履行主席職權。

他們指出，川普第二任期內曾開除多個獨立機構的主委，當事多人提告要求復職，但至今未能勝訴。

不過，鮑爾情況不太一樣。他是機構首長，前述案例則多半是川普另行任命新主委後，開除非主委成員。在那種情況下，主委可以執行解職令，但在聯準會，沒有人有權力開除主席。

Wolfe的報告推演出三種可能情境： 第一種，鮑爾繼續行使主席職權，川普尋求法院下令將其解職。 第二種，鮑爾自願離職後再提告，爭取復職。 第三種最戲劇性，鮑爾堅持不走，川普動用行政手段強行撤換。

報告指出，如果類似今年3月、政府效率部派警驅逐華府和平研究所職員的場景重演，鮑爾由華府警察或聯邦執法人員帶離聯準會，那將是嚴重動搖市場信心的畫面。

如果進入司法程序，案件預料會一路上訴到最高法院。雖然最高法院近期在其他案件釋出訊號，認為聯準會主席在「因故解職保護」與其他獨立機構不同，但Wolfe分析師說，「鮑爾有不錯的勝訴機會，但不是穩操勝券」。