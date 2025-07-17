美元指數收斂跌幅 川普否認準備開除鮑爾

美元指數周三縮小跌幅，美國總統川普否認準備開除聯準會（Fed）主席鮑爾。日圓率主要貨幣走揚。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至98.392，盤中一度下跌0.9%。

富國銀行策略師Aroop Chatterjee表示，解雇鮑爾將顯著提高美元的風險溢價，導致美元走弱、殖利率上升和殖利率曲線變陡，進而威脅通膨穩定。

截至美東時間下午5:03，美國2年期債券殖利率下跌4.81個基點，報3.8917%。10年期公債殖利率下跌2.6個基點，報4.4553%。

Chatterjee估計，若川普果真解雇鮑爾，美元指數當天可能崩跌約3%。

當媒體開始報導川普打算解雇鮑爾時，Vanda Research的策略師Viraj Patel 說：「我首先想到的是試試水溫。」

美元兌日圓貶值0.7%，至147.85；歐元兌美元上漲0.3%，至1.1639。

英鎊兌美元升值0.3%，至1.3420；英國6月通膨率意外升至2024年1月以來最高水準。