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否認計畫開除聯準會主席鮑爾！ 川普：很多人都想接手

台積電ADR漲0.3%續創新高 挺過費半頹勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三（16日）小漲0.3%，收在歷史新高237.56美元，較台北交易溢價近23.7%。

美國股市周三收高，那斯達克綜合指數再創下新高，因多家媒體報導稱美國總統川普打算開除聯準會（Fed）主席鮑爾，美股早盤曾經歷半小時的混亂。

在川普否認將要解雇鮑爾的消息後，美股回升，那斯達克綜合指數收漲52.69點，收在20,730.49點，漲幅為0.3%，六個交易日中五度創下歷史新高。道瓊工業指數上漲231.49點，漲幅0.5%，收在44,254.78點；標普500指數上漲19.94點，漲幅0.3%，報6,263.70點。

受到艾司摩爾（ASML）拖累，費城半導體指數下跌0.4%。這家荷蘭晶片製造設備供應商ADR大跌8.3%，因該公司表示，由於關稅不確定性，無法確保2026年持續成長。輝達（NVIDIA）上漲0.4%。

台灣加權股價指數周三上漲206.96點收在23,042.90點。台積電上漲1.8%收在1,130.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.27 +1.36 151.00 1.50

中華電 CHT 130.50 +0.84 130.50 0.00

台積電 TSM 1,397.71 +0.26 1,130.00 23.69

聯電 UMC 43.77 -0.53 43.45 0.75

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

美國 指數 台積電

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