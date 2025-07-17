那斯達克再創新高 川普否認將解雇鮑爾

美國股市周三收高，那斯達克綜合指數再創下新高，因多家媒體報導稱美國總統川普打算開除聯準會（Fed）主席鮑爾，曾經歷半小時的混亂。

在川普否認將要解雇鮑爾的消息後，美股回升，那斯達克綜合指數收漲52.69點，收在20,730.49點，漲幅為0.3%，六個交易日中五度創下歷史新高。

道瓊工業指數上漲231.49點，漲幅0.5%，收在44,254.78點；標普500指數上漲19.94點，漲幅0.3%，報6,263.70點。

受到艾司摩爾（ASML）拖累，費城半導體指數下跌0.4%。這家荷蘭晶片製造設備供應商ADR大跌8.3%，因該公司表示，由於關稅不確定性，無法確保2026年持續成長。台積電ADR和輝達（NVIDIA）各漲0.3%和0.4%。

多家媒體報導川普告訴共和黨議員他考量不久解除鮑爾的職務後，美股午盤一度下跌多達0.8%，美國30年期公債殖利率一度上升約0.1個百分點。

不過，在中午前後，川普發表聲明澄清，他並不打算開除鮑爾，美股隨即轉為上漲。

與此同時，美國銀行、高盛和摩根士丹利均公布了強於優於的財報，反映關稅相關的波動性提振了交易收入。

不過，許多金融股周三收盤下跌。摩根士丹利下跌1.3%，摩根大通下跌0.2%。高盛上漲0.9%，因股票交易收入締造華爾街歷史。

對Fed潛在人事變化可能影響市場，華爾街銀行和券商備感壓力。

Integrity Asset Management 基金經理人 Joe Gilbert說：「市場將之視為可信威脅。這令人不安，我們還不清楚川普此舉是否只是為了測試市場反應。但我們最終認為罷免鮑爾的法律障礙太大」。

CalBay投資公司投資長Dylan Bell說：「Fed的獨立性對整個經濟極為重要，所以市場在看到最初報導時立刻出現反應。」

隨著鮑爾可能被罷傳聞流出，有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）一度創下三周以來最高，隨後有所回落。

通膨是本周的焦點。周三公布的生產者價格數據顯示，6 月月比持平，關稅驅動的商品成本被疲軟的服務價格所抵消。

嬌生大漲 6.2%，是標普 500 指數中表現第二好的股票。該公司將今年和新關稅相關的成本預期減半，並上修全年銷售和獲利預測。