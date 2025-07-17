美FCC擬推新規 禁海底電纜採用中國設備與技術
美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，正計劃制定一套法規，以禁止企業將內含中國技術或設備的海底通訊電纜連接至美國。
路透社報導，FCC主席卡爾（Brendan Carr）聲明表示：「近年來，我們看到海底電纜基礎設施受到中國等外國對手的威脅。因此，我們在此採取行動，保護我們的海底電纜免受外國對手所有物的破壞和入侵，以及避免網路與實體威脅。」
美國多年來擔心中國在處理網際網路流量上所扮演的角色，以及可能進行間諜活動。
美國對400多條海底電纜具有廣泛的資料安全疑慮，這些電纜處理99%的國際網路流量。
有關增強措施保護海底電纜安全，以免遭到外國對手的設備破壞，FCC也將廣徵意見，探討進一步的保護措施。
先前波羅的海（Baltic Sea）有兩條海底光纖通訊電纜遭人切斷，促使當局展開調查，是否可能存在破壞行為。2023年，台灣曾指責有兩艘中國船隻將馬祖列島僅有的兩條網路電纜給切斷。
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