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ASML：Q2財報優於預期 但Q3客戶延後採購

聯合報／ 記者簡永祥、編譯劉忠勇／綜合報導
ASML展望未來，AI客戶基本面依然強勁，但總體經濟和地緣政治變數不斷升高。 （路透）
ASML展望未來，AI客戶基本面依然強勁，但總體經濟和地緣政治變數不斷升高。 （路透）

台積電法說會前夕，半導體設備大廠艾司摩爾（ＡＳＭＬ）公布第二季財報，談及明年展望，執行長傅凱表示，「ＡＩ客戶基本面依然強勁，但總體經濟和地緣政治變數不斷升高，因此，我們雖持續為二○二六年成長做準備，目前還無法確定能否實現。」

綜觀艾司摩爾第二季財報，第二季營收淨額七十七億歐元，純益達到廿三億歐元，毛利率百分之五十三點七，營運成果優於預期，第二季度訂單金額為五十五億歐元，其中，廿三億歐元為ＥＵＶ訂單。

傅凱表示，「我們看到市場對微影技術持續需求提升，特別是在ＤＲＡＭ領域。此外，市場對極紫外光（ＥＵＶ）產品的採用速度正如我們預期。」並表明，艾司摩爾將於本季交付首台高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）系統。

艾司摩爾是全球唯一能生產極紫外光（ＥＵＶ）機台的廠商，主要客戶包括台積電和英特爾。隨著全球人工智慧（ＡＩ）資料中心建設投入數千億美元，艾司摩爾先進製程設備需求也大增，High NA EUV的正式出貨，也等於為艾司摩爾營運揭開新頁。

艾司摩爾公布第三季財預，預估營收將介於七十四億至七十九億歐元之間，低於分析師先前預測的八十二點一億歐元，毛利率預估約百分之五十至五十二，比前一季下滑。同時預估今年營收淨額與將較去年成長百分之十五，毛利率約為百分之五十二。

艾司摩爾上季接單金額雖優於預期，但本季營收預估不如市場預期，財務長達森表示，該公司客戶正延後採購承諾，直到關稅與出口管制情勢明朗。然而，艾司摩爾財測不如市場預期，十六日盤中股價應聲暴跌逾百分之八，為四月來最大單日跌幅。

財務 英特爾 艾司摩爾 毛利率 極紫外光 台積電 半導體 EUV DRAM ASML

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