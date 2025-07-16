彭博：川普近期可能開除鮑爾 美元指數重貶0.9%

彭博資訊報導，美國總統川普可能近期開除美國聯準會（Fed）主席鮑爾，15日深夜已和國會共和黨人討論相關行動。美元指數16日盤中應聲重貶0.9%。

報導指出，雖然國會議員支持開除鮑爾，但川普還沒做成最後決定，也可能改變心意。若川普將鮑爾解職，可能引發金融市場動盪，以及後續的訴訟爭議。

美元指數16日盤中貶值0.9%，報97.714。

川普是在和眾院共和黨人討論加密貨幣法案時，進行這些評論，CBS率先報導這些言論。佛州共和黨議員Anna Paulina Luna在社群媒體發文表示，她「從非常正經的來源聽到鮑爾快被開除了」，她稍後說，「我99%確認近期會開除」。

彭博引述的白宮官員則駁斥川普可能立刻開除鮑爾的說法，認為川普可能會先和內閣團隊討論他對Fed及其他獨立聯邦部會職權的法律基礎。