設備大廠拉警報…ASML看淡Q3展望 明年恐零成長

全球半導體顯影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）上季接單金額優於預期，但警告面臨關稅與出口管制的不確定性，客戶正延後採購承諾，使得本季展望不如預期，同時撤回預估明年將維持成長的財測，恐為十多年來首度業績零成長。

艾司摩爾供應的顯影設備是台積電（2330）、三星、英特爾等指標廠發展先進製程必備的關鍵機台。在市場對台積電今天法說會報佳音充滿期待、昨（16）日提前進場押寶法說會行情之際，艾司摩爾昨天在台股盤後揭露相關財務資訊與展望，使得今天台積電法說會前夕意外飄來一朵烏雲。

艾司摩爾16日盤中一度暴跌逾10%，美股費半指數早盤也重挫逾1.3%，台積電ADR、應材等半導體指標股早盤同步開低。

法人指出，艾司摩爾示警後市，也將牽動帆宣等相關協力廠。

艾司摩爾表示，AI投資熱潮推升需求，該公司上季接獲訂單金額為55億歐元（64億美元），優於市場預估的48億歐元。艾司摩爾上季淨利與淨銷售雖都年比下滑，但也都高於分析師預估。

艾司摩爾提供的資料並顯示，該公司客戶需求更趨向先進邏輯晶片設備，反映AI熱潮。

艾司摩爾預估，本季淨銷售將介於74億歐元至79億歐元，低於市場預測。艾司摩爾財務長達森（Roger Dassen）坦言，該公司客戶正延後採購承諾，直到關稅與出口管制情勢更加明朗，「客戶都在觀察情勢，但也正面臨不確定性」，「只要情勢更清晰，他們的投資計畫將更清楚」。他說，美國解除對中國大陸的先進AI晶片出口管制，無疑將有利晶片需求。

艾司摩爾預期，今年營收將成長15%，但全年毛利率估為52%，略低於預期，該公司執行長傅凱（Christophe Fouquet）表示，美國對輸入晶片設備和零組件加徵關稅的風險，及其他國家可能祭出的反制措施，都可能壓縮毛利率。