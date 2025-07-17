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川普：打造賓州成為AI與能源重鎮

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國總統川普15日宣布，為賓州引進900億美元的鉅額投資，將在當地打造人工智慧（AI）與能源重鎮。他同日也介入推動加密貨幣法案，反映當局全力衝刺AI與加密幣產業的決心。

川普在首屆「賓州能源暨創新峰會」宣布，為當地引進900億美元的「賓州史上最大規模投資案」。其中，黑石集團、AI算力供應商CoreWeave等多家企業都將在當地新建資料中心、升級發電與電網基礎設施、提供AI培訓與學徒計畫。川普還宣布，賓州西屋電氣將在全美興建十座核子反應爐。

他強調：「我們正在打造一個未來，讓美國勞工製造鋼鐵、生產能源、建設工廠，以真正前所未見的方式發展國家，讓美國邁向真正的黃金時代。」

川普也明確指出，能源與AI投資屬於美中科技競爭一環，重申「我得先說清楚，我們現在大幅領先中國，但我們不會讓他們追上我們」。

川普政府在加強投資AI的同時，也在政府各部門推動加速使用AI工具。例如，聯邦航空總署正在測試AI軟體是否可以做為航管員的可靠工具，減少疲勞、分心等問題。美國專利商標局正測試某些專利審查任務，能否由AI取代。

聯邦運輸安全管理局已把全美各機場許多安檢任務交付AI執行。國稅局已經開始研議利用AI進行稅務稽查的可行性。

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