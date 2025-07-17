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多國央行掃貨「國產」黃金
為了提高黃金準備、並且降低對美元依賴，愈來愈多國家的央行正轉向國內礦場，直接採購黃金。
CNBC報導，世界黃金協會（WGC）資料顯示，除了菲律賓與厄瓜多等長期採行此模式的國家，最近哥倫比亞、坦尚尼亞、迦納和蒙古等國央行，也陸續開始擴大以本幣直接向國內採礦商購買黃金。
WGC調查顯示，36家受訪央行中，19家已直接向國內礦商收購黃金，另有四家計劃實施，比率高於去年57家央行中的14家。此舉不僅能以低於國際市場的價格取得黃金，還能扶植本土產業，同時避免消耗外匯存底，強化匯率政策的靈活性。
路透曾報導，代表迦納銀行（央行）處理黃金採購事宜的迦納黃金委員會，4月已與數家採礦公司協議，確保採購其產出黃金的20%。坦尚尼亞礦業主管機關去年9月據傳要求所有黃金出口商（包含採礦及貿易商），至少留存20%的產品，售予央行。
WGC全球央行主管范少凱說，「你可以主張，這比向國際市場買黃金更便宜，因為多國央行都以比國際價格略為折價的金額，購入（國產）黃金。」
BullionVault黃金投資研究主管艾許表示，由於金價暴漲，黃金還具備抵禦地緣政治風險的避險吸引力，黃金生產國的央行轉向購買國產黃金，也很理所當然。
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