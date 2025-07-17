美PPI意外持平 降息預期減

美國6月生產者物價指數（PPI）意外持平，顯示儘管進口關稅推升產品價格，但被服務費漲勢減弱抵消，預料將加深聯準會（Fed）的審慎態度。英國6月消費者物價指數（CPI）則意外升至2024年1月以來最高，增添英國央行的降息阻礙。

美國勞工部勞動統計局（BLS）16日公布，6月整體PPI持平，5月數據則上修為攀升0.3%。路透訪調經濟學家原先預估PPI攀升0.2%，增幅比5月初估的0.1%加速。與去年6月相比，PPI年增幅達2.3%，則比5月的2.7%趨緩。

日前公布的6月消費者物價指數（CPI）顯示通膨回升，尤其家具、家電、體育用品、玩具等與關稅相關產品價格勁揚，備受矚目。

經濟學家認為，6月CPI報告可能是4月「解放日」關稅推升物價的開端。不過，也有一些人認為，隨著旅遊和飯店住宿需求減弱，服務費通膨趨緩，將局部抵銷關稅導致的貨物通膨。

川普上周宣布，對墨西哥、日本、加拿大、巴西和歐盟等國進口產品提高關稅，並於8月1日生效。經濟學家預料，這些關稅將導致美國物價在年底前居高不下。

Fed本月底決策會議可望維持基準利率目標區間在4.25%~4.5%不變。在PPI報告發布前，經濟學家估計，剔除食物與能源的個人消費支出（PCE）核心物價指數，6月升幅可能從5月的0.2%增至0.3%。據估計，6月核心PCE通膨年增率可能增至2.8%，高於5月的2.7%，且與Fed的2%目標漸行漸遠。

英國國家統計局16日也公布，6月CPI漲幅從5月的3.4%升至3.6%，高於經濟學家和英國央行預估的3.4%，反映工黨政府的增稅政策推高了食品價格。

全球金融服務公司Ebury的市場策略主管萊恩說，當局4月調升最低工資和營業稅率，推升了企業的勞動成本，迫使雇主提高價格以彌補增加的成本，令央行決策官員頭疼。

市場仍預期英國央行將在8月7日降息，但調降了未來降息幅度的預期。摩根大通的羅傑斯（George Rogers）表示：「經濟顯然仍在努力擺脫一段時期以來的頑固通膨。」「這項高於預期的通膨數據將讓央行的工作變得更加困難。」