卡地亞母公司年度第1季銷售亮眼

受惠於旗下珠寶品牌買氣暢旺，卡地亞（Cartier）母公司瑞士歷峰集團（Richemont）上季銷售激增6%，表現在景氣普遍低迷的精品業脫穎而出，激勵股價16日盤中大漲2.4%。

歷峰16日公布，止於6月底的年度第1季（上季）以固定匯率計算的銷售，比去年同期增加6%至54億歐元（63億美元），符合市場預期。

珠寶品牌銷售表現尤其出色，上季銷售勁增11%至39.1億歐元，為連續第三季成長二位數百分比，也符合分析師預期。

以地區來看，歷峰上季美洲市場銷售躍增17%，歐洲銷售增長11%，涵蓋中國大陸的亞洲地區業績則持平，仍比前一季的銳減7%顯著改善。

整體精品產業正苦於業績趨緩困境，部分原因是中國大陸消費者抑制高價支出，但歷峰的韌性優於多數同業，受惠於卡地亞、梵克雅寶等知名珠寶品牌的吸引力。在經濟不確定性時期，高檔珠寶常被認為比高價服飾與皮件更保值。