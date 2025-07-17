大摩、高盛財報 優於預期

在交易活動熱絡的帶動下，高盛與摩根士丹利（大摩）上季營收與獲利均優於華爾街預期，美國銀行的業績則憂喜參半，獲利高於預期，但營收與利息淨收益卻低於分析師預測。

受惠於大型併購交易需求增加以及股票交易業績比預期強勁，高盛上季獲利成長22%至37.2億美元，每股盈餘為10.91美元，高於市場預估的9.53美元。

高盛上季營收增加15%至145.8億美元，優於分析師預估，主要拜交易營收較去年同期成長22%所賜；上季股票交易業務營收年增36%至43億美元，比分析師預期高出6.5億美元。

分析師說，美國總統川普的關稅政策擾亂了債券、貨幣、大宗商品和股票等市場，讓華爾街各大交易部門受益匪淺，而高盛比同業更依賴華爾街交易業務。

同樣在交易營收增加的助攻下，大摩上季營收為167.9億美元，淨利增加13%至35億美元，每股盈餘增為2.13美元，都優於預期。上季機構證券業務淨營收76.4億美元，高於去年同期的69.8億美元。

大摩的強勁業績得益於客戶活動增加，尤其是股票交易。大摩執行長兼董事長皮克（Ted Pick）說：「摩根士丹利本季再創佳績。」「連續六季穩定獲利…反映出（該公司）業績在不同市場環境中更上層樓。」

美銀則表示，今年第2季獲利年增約3%至71.2億美元，每股盈餘89美分，高於市場預期的每股盈餘86美分；營收則成長約4%至266.1億美元，但低於分析師預估的267.2億美元。

美銀的上季利息淨收益（NII）為148.2億美元，比預期少7,000萬美元。該公司表示，NII年增約7%，因為存款和貸款的成長被利率下滑所抵消。今年來美銀股價已漲約5%。

摩根大通、花旗集團和富國銀行已在15日公布上季財報，獲利與營收均優於分析師預期。