死對頭變臨時隊友 貝佐斯向馬斯克租火箭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
圖為聯合發射聯盟Atlas V火箭載運亞馬遜Kuiper衛星升空的資料照。（路透）
圖為聯合發射聯盟Atlas V火箭載運亞馬遜Kuiper衛星升空的資料照。（路透）

亞馬遜正在網路衛星市場，全力追趕馬斯克的航太公司SpaceX，但亞馬遜受制於美國政府的部署時限，不得不向SpaceX租用火箭，將旗下最新一批衛星送上太空，形成死對頭變臨時隊友的微妙局面。

美東時間16日凌晨兩點半，SpaceX獵鷹9號火箭運載24顆亞馬遜Kuiper網路衛星，在美國佛州發射升空，讓亞馬遜的升空衛星總數增至78顆。

這是罕見的結盟行動，太空是馬斯克和亞馬遜創辦人貝佐斯，這兩個宿敵廝殺的戰場。貝佐斯不只在低軌衛星與馬斯克競爭，也設立太空科技公司藍源（Blue Origin），與馬斯克的SpaceX比拚。儘管亞馬遜這次發射要暫時倚賴競爭對手的火箭，但該公司此刻更在乎的是搶時間送衛星上太空。

亞馬遜2019年啟動Kuiper計畫，要發射3,200顆以上的低軌衛星。但美國聯邦通訊委員會（FCC）執照規定，亞馬遜須在明年7月底之前，部署至少一半衛星。

亞馬遜原本想依靠貝佐斯的藍源公司送衛星上太空，但藍源的旗艦火箭新葛倫號（New Glenn），僅在1月試飛過一次。相較之下，SpaceX的獵鷹9號已成功讓星鏈衛星群升空。SpaceX是低軌衛星網路的領導業者，全球擁有約8,000顆衛星、500萬名客戶。

Kuiper衛星頭兩次升空，是在今年4月、6月，由聯合發射同盟（ULA）提供火箭。為了趕進度，亞馬遜必須加緊生產與部署衛星，目前已預約多達83次火箭發射。

波士頓顧問公司（BCG）估計，全球衛星通訊服務市場的規模，到2030年時將達400億美元。美國銀行分析師認為，亞馬遜瞄準這個商機，若能搶下30%市占，Kuiper到2032年營收有望達到71億美元，將成亞馬遜主要的營收引擎之一，可能會帶來強健的長期利潤。亞馬遜也冀望靠Kuiper，為亞馬遜網路服務（AWS）助一臂之力。

但要發射衛星群所費不貲，須打造衛星、建造地面站等相關基礎設施，亞馬遜為此編列預算超過100億美元。美銀分析師預估，若要完成部署，總支出可能高達230億美元。美銀推估，亞馬遜今年每次火箭發射的成本，約為1.5億美元，預計到第4季，衛星製造成本累計將達11億美元。

馬斯克 衛星通訊 火箭

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