彭博：日圓多重利空籠罩 恐貶破150日圓大關

日圓貶值速度之快，讓150日圓這道門檻看起來更像減速丘，而非壁壘，多重國內外因素暗示，日圓將貶至更低點。

彭博資訊報導，日本國內的日圓空頭，因為選舉風險升至十個月高。民眾對米價的憤怒，讓執政聯盟在本周末的參議院選舉中，要保住多數席次岌岌可危，選舉將擴大政府支出的擔憂，也讓日圓和日本超長期公債承壓。同時，外匯市場也關注，若日圓貶至152左右，官方是否會出手干預。

外部威脅方面，美國聯準會（Fed）主席鮑爾的可能提早下台，讓日圓被視為明顯的弱勢。此外，由於升息在政治上毫無可能，投資人也預期央行會允許美國通膨繼續走高。