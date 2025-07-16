日本上半年外國旅客突破2100萬人次 創歷史新高

日本政府觀光局（JNTO）今天表示，儘管香港旅客數量因大地震傳聞而銳減，今年上半年仍迎來2150萬名遊客，創下歷史新高，也較去年同期成長21%。

法新社報導，觀光局發布聲明表示：「上半年赴日外國旅客突破2000萬人次，是歷年成長最快的一次。」

觀光局指出，單是在6月，訪日外國旅客就達到340萬人次，較去年同期增加7.6%，主因是與學校假期重疊，帶動旅遊需求上升。

來自中國、韓國、新加坡、印度、美國與德國的旅客人數明顯較往年更多，推高整體人數。

不過，來自香港的旅客人數驟減33.4%。觀光局指出，此與網路流傳日本7月會發生強震的謠言有關。

日本在7月5日發生大災難的「預言」之前在香港流傳，加上有風水師也「預言」日本將發生地震，導致香港赴日旅客人數減少。

日本政府已訂下雄心勃勃的目標，力拚在2030年底前讓全年旅客人次翻倍至6000萬人。