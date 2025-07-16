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美股早盤多空交戰…ASML財測不佳拖累美國晶片股 費半重挫1.8%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國科技股16日盤中回落，輝達、超微、英特爾及台積電ADR股價都下挫，費城半導體指數重挫1.8%。路透
美國科技股16日盤中回落，輝達、超微、英特爾及台積電ADR股價都下挫，費城半導體指數重挫1.8%。路透

荷蘭半導體設備大廠（ASML）警告晶片需求面臨不確定性，加上美國意外解除人工智慧（AI）晶片銷陸管制的激情消退，美國科技股16日盤中回落，輝達、超微、英特爾及台積電ADR股價都下挫，費城半導體指數重挫1.8%。

美股16日早盤多空交戰，6月生產者物價意外停滯，增添聯準會（Fed）將保持耐心的預期，投資人轉而關注股市估值過高的憂慮，美股漲跌互見，道瓊工業指數上漲77點或0.2%，道瓊工業指數早盤漲0.2%、標普500指數的漲幅萎縮至平盤附近、那斯達克綜合指數下跌0.2%。

晶片類股則由空方主導，費城半導體指數16日早盤重挫1.8%，科林研發（Lam Research）大跌3.8%，科磊（KLA）下跌3.3%。英特爾挫跌1.1%，超微下挫0.7%，輝達小跌0.3%，台積電ADR滑落0.3%。

ASML警告在關稅與出口管制的不確定性下，客戶正延後採購承諾，本季營收預估不如市場預期，同時撤回預估明年將維持成長的財測。

ASML財務長達森（Roger Dassen）表示，該公司客戶正延後採購承諾，直到關稅與出口管制情勢更加明朗，「客戶都在觀察情勢，但也正面臨不確定性」。

執行長傅凱（Christophe Fouquet）說，「我們持續看到總體經濟與地緣政治發展所驅動的不確定性升高」，「因此我們雖仍準備因應2026年成長，我們目前無法證實」這個展望。ASML也計劃明年起停止發布接單金額，認為這個數字未必能反映其事業動能。

美股 科技股 晶片 指數 半導體 ASML AI

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