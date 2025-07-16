一連4年低估Fed有多鷹？德銀揭4因素恐引燃「全球級」通膨

美國6月消費者物價勁揚0.3%，是今年來最大增幅，觸動美國公債市場下挫，30年期公債殖利率升破5%大關。儘管債市已有反應，德意志銀行策略師認為，投資人至今依然低估通膨風險，可能連續第四年對聯準會（Fed）利率走向看走眼。

德意志銀行總經策略師艾倫表示，通膨風險仍被低估，目前各大資產市場都顯得太安於現狀。他說：「2021年到2023年，沒人料到通膨竟會竄升，而現在已連續第四年，市場（目前為止）高估Fed會有多鴿派。」

艾倫指出，現有四大「全球層級」因素合流，可能進一步推升物價：

一、川普提高關稅稅率

美國總統川普已對大多數國家徵收10%的基本關稅，另外還徵收包括鋼、鋁、汽車等產業別關稅，其他如進口藥品、半導體等也將接踵而至。

艾倫說：「8月1日一堆關稅即將生效，而市場價位根本尚未反映這個現實。」他提到，川普對進口銅和其他產業加徵的關稅，「可能導致價格躍漲走勢持續數月」。

美國15日公布的6月消費者物價指數（CPI）報告顯示，家電價格單月漲幅為史上最大。艾倫說：「令人擔憂的是，核心物價漲勢強勁，會開始透過購物籃讓更多消費者有感，並且變得更普遍。」

二、報復性關稅反擊美國貨

另一可能助長通膨的因素，是他國紛紛對美國產品施加報復性關稅，且新一波物價調漲勢在必行。據悉歐盟已備妥一份必要時宣布回敬關稅的美國產品清單。

艾倫說：「目前討論中的關稅水準，可能逼得許多國家反擊。所以，全球層級的通膨壓力風險猶在，因為關稅提高會造成供應鏈重新調整。」

線上賭盤目前押注，川普揚言對歐盟課的30%關稅落實機率達28%，對加拿大課的35%稅率有43%會成真。由此看來，大多數人依然相信這些關稅不會真的實施，「所以一旦真的生效，顯然會讓市場嚇一大跳，而這個驚嚇可能到最後一刻方知」。

三、大型經濟體擴大舉債

美國和其他主要經濟體債台築得更高，也可能引發通膨。

艾倫說：「通膨作為有效的減債長期策略未必真的管用，因為投資人會索取更高的風險溢酬；但在通膨意外來襲時，作為短期策略可能行得通。」對世界各國政府來說，這可能形成一種誘因。

四、無可預測的意外發生

最後一個激升通膨的因素，可能是目前尚未可知的意外事件爆發。伊朗和以色列上月爆發衝突，一度導致油價飛漲，即為一例。

艾倫說：「從市場觀點來看，投資人必須面對一個現實：迄今已一連四年（至少目前為止）市場低估Fed可能有多鷹。畢竟，2025年初時，期貨價格顯示，Fed可望在6月會議前降利率，結果並未發生。」

投資人誤判形勢的情況不斷發生，預期的降息循環並未啟動，然後隨著成長或通膨數據比預期強，而把預估降息時點一再往後挪。

艾倫說：「基於關稅提高導致的通膨壓力山雨欲來，這些風險仍然被低估，這意味市場可能冒著再度受到驚嚇的風險。」