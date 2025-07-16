伊朗查扣阿曼海外國油輪 船載200萬公升燃油

伊朗司法部表示，今天在阿曼海（Sea of Oman）查扣一艘走私燃油的外國油輪，船上載有200萬公升燃油。犯嫌的國籍與身分尚未公布。

法新社報導，根據伊朗司法部門網站「米桑線上」（Mizan Online）報導，南部霍爾木茲甘省（Hormozgan）司法部門負責人賈赫雷馬尼（MojtabaGhahremani）說，這艘油輪因與貨物相關的法律文件不完整而被攔截。

賈赫雷馬尼補充，油輪據稱載有200公升走私燃油，「這艘外國油輪包含船長與船員在內，有17名犯嫌已被拘留」，但他並未說明被捕者的身分與國籍。

幾個月前，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）才在波斯灣攔截「海上遊騎兵」（Sea Ranger）和「薩拉曼」（Salama）2艘坦尚尼亞籍油輪，據稱共載有150萬公升柴油。

伊朗媒體報導，這2艘油輪共有25名外籍船員。

燃油走私是伊朗經常面對的難題，高額補貼使得該國油價位居世界最低之列。