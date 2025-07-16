政府增稅推高食品價格 英通膨率意外升至2024年初以來最高

由於工黨政府的增稅政策推高了食品價格，英國6月通膨率意外升至2024年1月以來最高，為考慮降息的英國央行帶來壓力。

英國國家統計局16日公布，6月消費者物價指數（CPI）漲幅從5月的3.4%升至3.6%，高於經濟學家和英國央行預估的3.4%。

6月食品價格上漲了4.4%，為2024年2月以來最高，零售商歸因於4月生效的薪資稅調漲和最低工資政策。全球金融服務公司Ebury的市場策略主管萊恩說，4月調升最低工資和營業稅率，推升了企業的勞動成本，迫使雇主提高價格以彌補增加的成本。

英國央行總裁長貝利之前就暗示，工黨政府的加稅及調漲工資政策重創了企業，致使就業大幅下滑，未來可能會進一步降息。但16日出爐的通膨數據令央行決策官員頭疼，他們原本預計近期通膨上升只是暫時現象。英國央行5月曾預測，整個夏季的通膨率將維持在3.4%，等到9月才會再度走高。

儘管交易員仍預期英國央行將在8月7日繼續降息，但調降了未來降息幅度的預期，目前預期英國央行將在年底前降息49個基點，而在通膨數據公布前的預期是53個基點。

摩根大通的羅傑斯（George Rogers）表示：「經濟顯然仍在努力擺脫一段時期以來的頑固通膨。」「這項高於預期的通膨數據將讓央行的工作變得更加困難。」