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澳洲總理登長城：外國投資審查不針對特定國家

中央社／ 北京16日綜合外電報導

在中國國務院總理李強提出尋求進入澳洲巿場的中國公司遭遇「問題」之後，澳洲總理艾班尼斯今天表示，他的政府審查外國投資並不針對任何特定國家。

路透社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）這次北京行尋求在貿易和安全之間取得平衡。到訪第5天的他登上長城，藉此向前總理惠特林（Gough Whitlam）

致敬。1971年時任澳洲總理惠特林登上長城，先於盟友美國之前，便與共產中國展開對話。

艾班尼斯今天在行程中告訴記者：「外國投資的審查並不是基於任何單一國家進行考量，而是基於對我們國家利益的客觀評估。」

根據新華社發布的通稿，在昨晚一場中國和澳洲企業主管的圓桌會議上，李強表示，希望澳洲「妥善解決企業在市場准入、投資審查等方面遇到的問題」。

澳洲已經阻擋了一些中國企業對關鍵礦產領域的投資，而企業高層也告訴路透社，坎培拉對再生能源和關鍵基礎設施的安全審查也已加強。

澳洲供應全球約一半的鋰，以及包括稀土在內的其他礦產資源，這些都是電動車電池與國防工業所需的關鍵材料。在全球致力於供應鏈多元化、減少對主要生產國中國的依賴之際，澳洲也正尋求加強與美國的貿易關係。

艾班尼斯今天表示，對澳洲而言，與中國維持正面關係符合國家利益，雙方不應只被分歧所定義。

為了強調這一點，他說他正在追隨工黨（LaborParty）前領導人惠特林腳步。艾班尼斯指出，惠特林當年在詭譎多變世局下作出「一項需要勇氣的決定」，前往並承認中華人民共和國。

艾班尼斯 總理 澳洲

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