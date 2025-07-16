亞股走勢不一！美國通膨攀升 市場減少Fed降息押注
亞洲股市今天走勢不一。市場評估印尼與華府達成的貿易協議，以及美國最新數據顯示通膨攀升，投資人正縮減對美國聯邦準備理事會（Fed）降息的押注。
法新社報導，美國總統川普表示，已和雅加達當局達成貿易協議，將對印尼商品徵收19%關稅，低於先前揚言的32%。美國出口到印尼的商品則不會被徵稅。
市場雖對美國和印尼達成貿易協議表示歡迎，但最新公布的數據顯示，隨著川普關稅開始生效，美國6月通膨攀至2.7%，明顯高於5月的2.4%，增幅超乎預期，投資人信心因此受影響。
美國銀行（Bank of America）的經濟學家表示：「今天公布的數據終於充分證明，關稅成本已轉嫁給消費者。」
美國最新通膨數據讓聯準會9月降息機率降至略高於50%。美元對日圓匯價一度升破149日圓，創下4月以來新高，之後稍微回落。
亞股今天走勢分歧。香港、雪梨、首爾、馬尼拉股市皆收跌；台北、新加坡、威靈頓股市都收漲；東京和上海股市則近乎持平。
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