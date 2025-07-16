美勞工統計局人手不足 經濟學家擔憂通膨數據失準

政府機構人力不足，減少數據蒐集，讓經濟學家日益擔憂，美國官方通膨數據的可靠性。

美國媒體報導，經濟學家的擔心從6月開始甚囂塵上，當時美國勞工統計局（BLS）證實，因員工短缺被迫減少搜集每月物價數據。

為了計算通膨率，政府員工會到實體商家和電商平台，瞭解價格的每月變化。如果沒辦法做到，他們會改採估計值，也就是從同類商品和地區蒐集到的價格，用推測以填補空缺。

從4月份開始，BLS表示，對於較難比較的產品和地區，更常使用這種方式推測。而在15日公布的6月數據中，情況更加嚴重。BLS在估計缺漏價格時，有35%的情況會使用這種方法，高於一個月前的30%。而人手不足之前，使用比例約為10%。

通膨研究機構Inflation Insights分析師夏立夫（Omair Sharif）表示，這至少代表著缺工造成的問題，正走向錯誤方向。但夏立夫和其他經濟學家面臨另一阻礙，即BLS公布的資訊，不足以讓他們了解估計方法的變化，對計算通膨有多大影響。

瑞銀（UBS）經濟學家狄密斯特（Alan Detmeister）表示，BLS每月數據只顯示該局使用推估值，而非實際物價時，更常仰賴推測填補，但未說明整體推測比例。這樣不可能了解通膨數據的問題，到底有多嚴重。