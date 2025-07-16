慎防通膨復熾灼傷！老債王葛洛斯預言10年期美債殖利率這麼走

美國桂冠詩人佛洛斯特曾描述世界末日的兩種情景，可能毀滅於火（欲望）或是冰（仇恨）。這組意象也適用於描述當前市場和經濟兩股互相抵觸的威脅：通膨之火vs.通縮之冰。

冰與火勢力纏鬥一世紀

事實上，過去百年來，世界經濟一直循環演奏著「冰與火之歌」。1930年代「大蕭條」時期，經濟遭通膨烈焰吞噬，錯誤的財政與貨幣政策聯手導致這種局面。時任總統羅斯福以「新政」奮力滅火，直到第二次世界大戰才又引發通膨復熾。

接下來是一連串的威脅與反制。1970年代初，取消金本位制後，貨幣政策變成一項更強大的武器，在石油輸出國組織（OPEC）石油震撼引燃通膨大火後派上用場，時任聯準會（Fed）主席伏克爾成為第一位貨幣政策「冰人」，藉由一系列升息撲滅通膨烈火。但在2008-2009全球金融海嘯和2020年代初新冠疫情肆虐經濟崩潰期間，亟需決策當局做的不是滅火，而是力抗冰風暴擴散。

昔日有「債券天王」之稱的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）撰文指出，上述幾段歷史顯示，美國奠基於金融業的經濟一直處於長期抗戰狀態，為了維持穩定不斷對抗破壞勢力--有些是因政府採取凱因斯學派理論企圖刺激需求所致，有些更是受到信用創造的脆弱性影響，一如經濟學家明斯基（Hyman Minsky）1980年代初所闡述的那般。

美國面臨通膨復熾機率高

那麼，美國今天面臨的是哪一種處境？葛洛斯指出，當前金融市場一大顧慮是政府債務如滾雪球般成長，長此以往將導致通膨。這是老問題了，只是現在債務膨脹速度更像脫韁野馬難以遏止。

在這種大環境下，形形色色的「影子銀行」平台興起，有如新型的「打火機油」，給過去十年的信用創造添加柴火。聯準會（Fed）寬鬆措施釋出的超額流動性，催生了加密幣投機、稀奇古怪的ETF推出、迷因投資，以及非同質化代幣（NFT）狂熱。不止如此，美國總統川普最近提高關稅，又通過「大而美法案」（BBB），都可能火上加油。

另一方面，中國大陸遲遲未能以大膽措施刺激經濟再膨脹，證明了通縮之冰無處不在，阻撓了經濟成長。

葛洛斯研判，金融市場未來遭灼傷的機率大於凍傷。金融為主的資本主義，伴隨著大政府輕忽債務膨脹種下的通膨惡果，將使長期展望傾向通膨復熾。

他表示，金融市場應警覺到利率上揚的展望，那將阻礙人工智慧（AI）興起，進而打擊藉AI帶動生產力成長的希望。

老債王預測美國公債殖利率走向

既然未來大方向是通膨看升，美國公債殖利率可能升到什麼地步？

葛洛斯表示，短期內，光憑美國公債發行量增加，據此推斷10年期美國公債殖利率的區間，是徒勞無功之舉，更別提預測確切水準。在川普「大而美法案」料將過關的預期下，10年期美債殖利率過去六個月來卻還是走下坡，即為一例。

不過，不刺激、也不抑制成長的所謂「中性利率」（R-star）水準，是可以估算出來的，然後再加上買進美債抱牢十年的期限溢價。以目前美國消費者物價通膨率為2.4%計算，算出的10年期殖利率為4.25%--只比目前的水準（約4.48%）低一點。

然而，觀察30年期美債殖利率，波動得比5年期和10年期殖利率劇烈，可知債市現況一點也不平靜。長天期與短天期殖利率之間的利差，此刻正位於周期高點，而且仍在繼續攀升。

況且，就中長期觀之，更多供應量需要更多買盤消化。而美元走軟，地緣政治/關稅不確定性又升高通膨上升的可能性--通膨率可能攀抵3%或更高。這些因素加起來，可能導致持有長債的期限溢價擴增。

即使30年期美債殖利率已升破5%大關，比12個月低點高出約1個百分點，但持有長債的風險仍高，因為對利率些微的變化都非常敏感。殖利率若是攀升0.2個百分點--那將壓低債券價格--將把投資人原本期待的票息支付一筆勾銷。這還不算是點燃熊熊大火，但已不是平常的熱。

葛洛斯文末套用佛洛斯特詩句作結語：「憑我嚐過的欲望滋味，我贊同偏向火的人。」