澳洲總理否認阻擋中企：外資個案處理不針對任一國

外媒報導，澳洲總理艾班尼斯今天在北京否認澳洲已對中國企業關上投資大門的說法。他表示，澳洲對外國投資採取「個案處理」，不是針對任何一個國家，而是基於對國家利益的客觀評估。

綜合澳洲廣播公司（ABC）、路透社、新加坡聯合早報等媒體報導，艾班尼斯（Althony Albanese）對中國的5天訪問在今天結束，他今天與未婚妻赫頓（Jodie Haydon）前往長城遊覽，並在當地接受訪問時，作上述表示。

根據先前報導，澳洲政府近來已加強對中國投資的審查，其中包括阻止一些中國企業對關鍵礦產的投資。澳洲企業高階主管透露，澳洲政府對可再生能源和關鍵基礎設施的安全審查也已加強。

新華社15日報導，艾班尼斯與中國國務院總理李強當晚在北京共同出席第8屆「中澳工商界首席執行官圓桌會」，李強在會中說，希望澳洲公平對待赴澳中國企業，妥善解決企業在市場准入、投資審查等方面遇到的問題。

艾班尼斯今天向媒體否認澳洲已對中國企業關上大門的說法，並指澳洲對外國投資採取的是「個案處理」，不是針對任何一個國家，而是基於對國家利益的客觀評估。

他說，澳洲與中國的積極關係符合澳洲國家利益，雙方對於存在分歧之處應該坦誠討論，但不應由分歧定義 兩國關係，這對於未來至關重要。

針對新華社報導指他昨天與習近平會談時提到「一個中國政策，不支持台獨」，艾班尼斯表示，「我尚未看到這份中文通報」。澳洲所做的是「繼續支持一個中國政策」，並支持現狀，這意味澳洲不支持任何單方面涉及台灣的行動，這是澳洲長期以來的立場，這方面沒有變化。