加國台裔企業家傳武功祕笈 台灣學子吃大補丸

在僑委會和大溫哥華僑界聯合會牽線下，12位優秀台灣青年有幸與3位加拿大成功台裔企業家交流，前輩們不藏私地分享武功秘笈，鼓勵台灣學子繼續培養實力、打開國際視野，幫助台灣發光發熱。

這批優秀學子是從「台灣青年海外搭僑計畫」選出的佼佼者，在溫哥華展開1週的探索之旅。

昨天首站行程抵達以製作竹吸管出名的加拿大綠色標竿企業Lastic。公司營運長江許山15歲到溫哥華，他一開場就對學子們說：「我不像你們是資優生，我從小就是流氓孩子，打架鬧事不斷，老爸怕我被抓去坐牢，就送我出國，叮囑我把英文學好，以後可以回台灣當英文補習班老師，了此殘生。」

出國後的他沒有退路，只能靠自己向前衝。江許山說一個顧檳榔攤的嘉義壞小子，最終也能拿博士、成為各大企業挖角的對象，期許學子們：「要不斷創造自己的價值，無論在哪個領域，都要追求自己是那個最有生產力（productivity）的人。」

江許山說台灣有許多寶藏，例如Lastic就是結合台灣竹子原料和研發心血，靠著北美生產行銷打響知名度。「台灣有很多好東西，但行銷全球的能力比較弱，我希望你們未來成為各領域的尖兵，把台灣品牌擦得更閃亮。」

青年學子們今天參訪加拿大最大的維生素製造商禾寶藍（Herbaland）和大型生技製藥公司Viva。

禾寶藍創辦人楊秀偉原在台灣擔任空服員，移民加拿大後，2009年從廚房內簡陋的機器開始摸索如何製造生產軟糖。一步一腳印，如今公司產品行銷至全球45個國家，並榮獲商業界奧斯卡殊榮「安永企業家獎」。

楊秀偉毫不藏私地帶領學子們參觀公司的研發和生產部門，讓學子們進入實驗室、親手學習製作軟糖。她鼓勵大家：「懂得分享就能獲得更多。」

她並稱，台灣和加拿大都是包容性很強的社會，因此人才濟濟。楊秀偉甚至當場就搶人才，說「你們就是台灣未來的希望，歡迎你們以後送履歷來我公司啊！」

台裔企業家柯江忠30年來胼手胝足為企業Viva打下一片江山。他除了鼓勵年輕人永遠落實「好奇、創新、堅持」3個字之外，更期許他們回饋社會。

柯江忠多年捐款加拿大社會逾新台幣1億元，最近又捐贈溫哥華綜合醫院100萬加元（約新台幣2150萬元），他的慈善之舉不僅為個人和公司贏得讚譽，也讓加拿大主流社會進一步肯定台灣人民的素質和能力。

12名台灣青年在參訪過程中不斷提出精闢的問題，讓企業家前輩們頻頻豎起拇指稱讚：「你們眼中有光、腦袋有想法，一定能為台灣、為全球貢獻力量。」

「台灣青年海外搭僑計畫溫哥華組」學生隊長陳意涵表示，大家都很開心能與企業家們碰撞出火花。「我喜歡他們發出的『台灣聲音、傳向世界』，我相信我們這一代也可以『說出更精彩的台灣故事』。」