ASML：AI客戶需求依然強勁 首台High NA EUV本季交貨

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）今日公布第2季財報，執行長Christophe Fouquet在法說會揭示， 今年看到人工智慧（AI）客戶的基本面需求依然強勁，不過，總體經濟和地緣政治仍存在諸多不確定性。他透露，本季將交付首台高數值孔徑（High NA）極紫外光（EUV）TWINSCAN EXE:5200B系統，為ASML營運揭開新頁。

ASML今日公布2025年第2季財報，第2季營收淨額77億歐元，純益達到23 億歐元，毛利率53.7%，營運成果優於預期，第2季度訂單金額為55億歐元，其中，23億歐元為EUV訂單。

不過，ASML公布2025年第3季指引，預估營收將介於74至79億歐元之間，毛利率預估約50%至52%，比前一季下滑。同時預估2025年營收淨額與2024年相比將成長15%，毛利率約為52%。ASML這項調整比預估成長率低，預料將衝擊股價表現。

ASML執行長 Christophe Fouquet表示：「公司第2季總營收達到77億歐元，達到指引高點。毛利率為53.7%，優於預期，主要受惠於進階業務升級和一次性成本效應降低。」

他進一步表示，「我們看到市場對微影技術持續需求提升，特別是在DRAM領域。TWINSCAN NXE:3800E系統的推出強化此一動能。此外，市場對EUV（包括 High NA EUV 系統）產品的採用速度正如我們預期，我們也已於本季交付首台TWINSCAN EXE:5200B系統。」

展望2026年，Christophe Fouquet表示，公司看到 AI 客戶的基本面需求依然強勁。同時，總體經濟和地緣政治帶來越來越多不確定性。因此，儘管我們持續為2026年的成長做準備，在此階段我們仍沒有辦法確定。