Robotaxi布局深化 特斯拉成美國市場擴大關鍵、陸廠商成本迅速下降

特斯拉正在美國德州測試其自駕計程車(Robotaxi)技術，並有意拓展服務至舊金山灣區，引發業界關注。TrendForce表示，美國的Robotaxi市場將由特斯拉和Waymo主導，預估規模將於2035年達365億美元。中國大陸的Robotaxi產業也正蓬勃發展，得益於完善的供應鏈體系，硬體成本將會快速降低。

特斯拉執行長Elon Musk上周表示正等待加州監管單位許可，可能於一、二個月內於灣區展開Robotaxi服務。TrendForce表示，加州的自駕車許可證分為三個等級，分別為有駕駛員測試許可(Testing with a Driver)、無駕駛員測試(Driverless Test)和部署(Deployment)。目前僅Waymo等三家企業獲得部署許可證，可於特定區域內向公眾提供商業服務。

TrendForce分析，特斯拉拓展Robotaxi布局取決於兩大指標：第一是取得部署許可(Deployment)的速度與時間點，企業須達成監管機構多項嚴格要求，才能獲准上路。其次則是特斯拉能否如期於2026年量產專為Robotaxi設計的Cybercab，這項進度將直接影響特斯拉在自動駕駛市場的規模化擴張進程和成本效益。

TrendForce預估，美國Robotaxi市場規模2025至2035年間的年複合成長率(CAGR)達61%。在此龐大市場中，特斯拉憑藉其造車優勢及視覺解決方案，車輛硬體成本相對較低。Waymo儘管具備早期進入者的優勢，但若不能加快擴張速度並有效降低成本，其領導地位將備受特斯拉威脅。

針對Robotaxi的另一主要市場中國大陸，TrendForce估計其市場規模將於2035年達445億美元，2025至2035年間的CAGR高達96%。中國大陸廠商參與者眾多且積極，以百度、小馬智行與文遠知行等為首。預期在投入車輛數快速提升，以及當地電動車廠、供應鏈強力支持下，Robotaxi車輛與自駕方案的硬體成本得以迅速下降。後續Robotaxi的單價里程費用隨之降低，有助提高使用者意願。

雖然Robotaxi具備成長潛力，但產業仍面臨多項挑戰。例如不同國家和地區自駕政策的差異，將限制車隊的跨區擴張速度。同時，自駕技術因高度複雜且仰賴龐大研發投入，後進者不易進入市場。且Robotaxi企業通常面臨漫長的投資回報期，難以評估具體的獲利時間點。此外，潛在的司機失業衝擊、車輛運行安全疑慮、個人隱私等社會信任議題，也將影響Robotaxi未來發展與普及。