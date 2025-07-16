快訊

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

八德副所長「開槍擊斃拒檢車女乘客」無罪確定 本人回應了

Robotaxi布局深化 特斯拉成美國市場擴大關鍵、陸廠商成本迅速下降

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

特斯拉正在美國德州測試其自駕計程車(Robotaxi)技術，並有意拓展服務至舊金山灣區，引發業界關注。TrendForce表示，美國的Robotaxi市場將由特斯拉和Waymo主導，預估規模將於2035年達365億美元。中國大陸的Robotaxi產業也正蓬勃發展，得益於完善的供應鏈體系，硬體成本將會快速降低。

特斯拉執行長Elon Musk上周表示正等待加州監管單位許可，可能於一、二個月內於灣區展開Robotaxi服務。TrendForce表示，加州的自駕車許可證分為三個等級，分別為有駕駛員測試許可(Testing with a Driver)、無駕駛員測試(Driverless Test)和部署(Deployment)。目前僅Waymo等三家企業獲得部署許可證，可於特定區域內向公眾提供商業服務。

TrendForce分析，特斯拉拓展Robotaxi布局取決於兩大指標：第一是取得部署許可(Deployment)的速度與時間點，企業須達成監管機構多項嚴格要求，才能獲准上路。其次則是特斯拉能否如期於2026年量產專為Robotaxi設計的Cybercab，這項進度將直接影響特斯拉在自動駕駛市場的規模化擴張進程和成本效益。

TrendForce預估，美國Robotaxi市場規模2025至2035年間的年複合成長率(CAGR)達61%。在此龐大市場中，特斯拉憑藉其造車優勢及視覺解決方案，車輛硬體成本相對較低。Waymo儘管具備早期進入者的優勢，但若不能加快擴張速度並有效降低成本，其領導地位將備受特斯拉威脅。

針對Robotaxi的另一主要市場中國大陸，TrendForce估計其市場規模將於2035年達445億美元，2025至2035年間的CAGR高達96%。中國大陸廠商參與者眾多且積極，以百度、小馬智行與文遠知行等為首。預期在投入車輛數快速提升，以及當地電動車廠、供應鏈強力支持下，Robotaxi車輛與自駕方案的硬體成本得以迅速下降。後續Robotaxi的單價里程費用隨之降低，有助提高使用者意願。

雖然Robotaxi具備成長潛力，但產業仍面臨多項挑戰。例如不同國家和地區自駕政策的差異，將限制車隊的跨區擴張速度。同時，自駕技術因高度複雜且仰賴龐大研發投入，後進者不易進入市場。且Robotaxi企業通常面臨漫長的投資回報期，難以評估具體的獲利時間點。此外，潛在的司機失業衝擊、車輛運行安全疑慮、個人隱私等社會信任議題，也將影響Robotaxi未來發展與普及。

特斯拉

延伸閱讀

進口車塞爆港口！就為「等降稅」：車商敢不降？等著庫存爆量

「車頂維權」害特斯拉損失1.7億 女車主2審仍判賠17萬

美國進口車關稅傳大降！廠商喊憂心、民眾喊開心：全台特斯拉不是夢

不甩AI生成惹議內容！馬斯克曝：特斯拉將引進Grok聊天機器人

相關新聞

全球第2大富豪換人做！他受惠晶片銷陸 擠下祖克柏身家飆破7.4兆

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）7月16日統計，隨著甲骨文公司（Orac...

全球央行購金新趨勢：避美元、撐內需 掃貨「國產黃金」

為增加黃金儲備、降低對美元依賴，愈來愈多國家的央行改向國內礦場採購黃金。

美三銀行犀利 財報季好采頭 小摩第2季獲利150億美元 優於華爾街預期

摩根大通（小摩）、花旗集團及富國銀行15日發布的上季財報都優於預期，成為美股財報季的好彩頭。小摩第2季獲利降至150億美...

市場關注日本參院選舉 日股微幅收跌

日本股市今天微幅收跌，主因是市場投資人關注20日參議院選舉結果可能帶來的衝擊

越南大砍再生能源補貼不利供電穩定 也打擊投資形象

越南政府和再生能源業者最近因補貼爭議陷入僵局，不僅衝擊當地電力供應，也可能影響大量自中國大陸轉移過來的製造業者。

日漫預言失準 香港廉航推「我所看見的最低價」機票

日本漫畫家預言7月5日發生大災難引發熱議，香港廉價航空大灣區航空以該漫畫名稱「我所看見的未來完全版」為噱頭，推出「我所看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。