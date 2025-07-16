疑涉濫用個資投放廣告 社群平台X被公民團體告上歐盟

馬斯克旗下的社群平台X遭到9個公民社會組織向歐盟和法國監管機關投訴，稱該平台將用戶個人資料用於定向廣告，可能違反歐盟的法規。

路透社報導，包含AI Forensics、民主與技術中心歐洲分部（ Centre for Democracy and TechnologyEurope）、Entropy、歐洲數位權利組織（EuropeanDigital Rights）、德國自由權利協會（GFF）、全球見證組織（Global Witness）、波蘭人權非營利機構Panoptykon Foundation、荷蘭數位權利組織Bits ofFreedom、法國非營利公民社會組織VoxPublic在內的9個組織表示，已在14日向歐盟執行委員會（EuropeanCommission）及法國影音與數位傳播監管單位Arcom提出投訴。

他們敦促兩大監管機關依照數位服務法（DigitalServices Act, DSA）採取行動，禁止X平台濫用用戶的敏感資訊如宗教信仰、種族、性取向等投放廣告。

X平台、歐盟執行委員會及法國影音與數位傳播監管單位Arcom，並未立即回覆記者針對此事件的電子郵件詢問。

9個組織聯合發聲明表示：「針對X平台濫用用戶敏感資訊投放定向廣告的行徑，我們深表擔憂。」他們表示，在查看X平台公開的廣告存放庫（AdRepository）後，他們開始感到憂心。根據DSA規定，各家公司皆須設立公開的廣告資料庫。

他們還說：「我們發現，除了大型品牌外，還有公共機構和金融機構等廣告主，進行了基於特殊類別個人資料的定向網路廣告投放，這些資料顯然屬於「通用資料保護條例」（GDPR）第9條所保護的範疇，例如政治立場、性取向、宗教信仰與健康狀況等。」