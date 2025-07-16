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全球第2大富豪換人做！他受惠晶片銷陸 擠下祖克柏身家飆破7.4兆

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
彭博億萬富翁指數16日統計，甲骨文創辦人艾里森首度躍升為全球第2大富豪，身家達2512億美元，相當於台幣7.44兆元。路透
彭博億萬富翁指數16日統計，甲骨文創辦人艾里森首度躍升為全球第2大富豪，身家達2512億美元，相當於台幣7.44兆元。路透

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）7月16日統計，隨著甲骨文公司（Oracle Corp.）股價強勢飆升，創辦人艾里森（Larry Ellison）首度躍升為全球第2大富豪，擠下Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。艾里森身價達到2512億美元，相當於台幣7.44兆元。

甲骨文受惠於人工智慧（AI）浪潮，成為市場主要贏家之一。甲骨文自ChatGPT在2022年底問世以來，公司股價幾近翻3倍，過去3個月更大漲逾9成。這有賴近期美國政府釋出將放寬部分晶片出口中國，包括輝達（Nvidia）與超微（AMD）等業者，帶動甲骨文15日單日股價飆漲5.7%。

這也讓80歲的艾里森身價飆高，根據彭博排行榜，他擠下祖克柏，首度成為全球第2大富豪。他超過8成的財富來自甲骨文股票與期權。祖克柏目前淨資產為2510億美元，約台幣7.43兆元

根據彭博排行榜，輝達執行長黃仁勳也受益於股價飆升，上周超越巴菲特，躍居全球第9富豪。

不過，目前仍由特斯拉執行長馬斯克穩坐全球首富的大位，身家達到3578億美元，約台幣10.6兆元。

亞馬遜執行長貝佐斯則位居第4名，淨資產為2470億元，約台幣7.31兆；前微軟執行長巴爾默（Steve Ballmer）則以1740億美元淨資產（約台幣5.1兆元），名列第5名。

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